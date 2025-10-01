G4Media.ro
Doi militari au murit în Italia în urma prăbuşirii unui avion militar…

Sursa foto: Captură video – Twitter / Insider Paper

Doi militari au murit în Italia în urma prăbuşirii unui avion militar de antrenament în staţiunea balneară Sabaudia

Un avion militar de antrenament s-a prăbuşit miercuri în apropiere de Roma, iar cele două persoane care se aflau la bord au murit, anunţă miercuri surse oficiale, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”În această (miercuri) dimineaţa, un avion (de tip) T-260B (…), care se afla în zbor într-o misiune de antenament, s-a prăbuşit la sol din cauze necunoacute pentru moment. Echipaje de salvare au intervenit imediat la faţa locului”, a anunţat într-un comunicat aviaţia militară italiană.

”Sunt profund întristat de decesul celor doi militari (…) implicaţi în tragicul accident care a avut loc în această (miercuri) dimineață la Sabaudia, o staţiune balneară situată la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Roma, a reacţionat pe X ministrul italian de Externe Antonio Tajani.

În septembrie 2023, alt avion militar de antrenament s-a prăbuşit în nordul Italiei, iar o fată în vârstă de cinci ani, care se afla într-o maşină, în apropiere de locul căderii avionului, a murit atunci. Pilotul a reuşit să se catapulteze înainte de impactul cu solul.

