VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați: Drone rusești deasupra României, moțiune de cenzură respinsă și cum e să fii ghid tânăr la Cazinoul din Constanța

Știrile săptămânii pentru tineri ocupați: Drone rusești deasupra României, moțiune de cenzură respinsă și cum e să fii ghid tânăr la Cazinoul din Constanța

Nu ai avut timp să citești știrile săptămâna asta? Poți găsi cele mai importante informații în episodul 62 al „Știrilor fără bullshit” realizat de echipa proiectului ENTR România: ediția în care se creează tensiuni politice în jurul morții lui Charlie Kirk, dar și la gala premiilor Emmy unde una dintre câștigătoare ține un discurs care devine controversat pe internet.

🔴Charlie Kirk – Parlamentul European a respins ideea unui minut de reculegere pentru influencer-ul american ucis, în timp ce AUR a încercat să impună gestul și în România, stârnind tensiuni politice.

🟠Moțiunea AUR – Senatul a respins atacul AUR la adresa ministrului Educației, Daniel David, care declarase că și-ar fi dat demisia dacă moțiunea ar fi trecut.

🟡Educația în România – Tot mai puțini tineri termină facultatea (23% în 2024, față de 26% în 2019), iar investițiile în educație sunt printre cele mai mici din UE – doar 2,5% din PIB.

🟢Drone rusești – Fragmente de drone au căzut din nou în România, în Tulcea, ceea ce a atras reacții dure din partea UE și NATO împotriva Moscovei.

🔵 Călin Georgescu – A fost trimis în judecată pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și de grupul său de mercenari.

🟣 Cazinoul Constanța – Redeschis după reabilitare, a atras deja peste 150.000 de turiști în trei luni și rămâne una dintre cele mai spectaculoase atracții de pe litoral.

🟤Tinerii & consumul – Adolescenții români de 16 ani beau și fumează mai mult decât media europeană, dar consumă mult mai puțin canabis. Țigările electronice sunt însă în creștere (53%).

⚫ Schimbările climatice – Vara 2024 a adus peste 15.000 de decese în Europa din cauza valurilor de căldură, cu orașe precum Roma, Atena și Paris printre cele mai afectate.

🎙️ Prezintă: Denis Nistor

