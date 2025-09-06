G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, ep.60: Studenții ies în stradă, accident…

VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, ep.60: Studenții ies în stradă, accident mortal cu trotineta, scandal la Roblox

ENTR6 Sep 0 comentarii

Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Poți găsi cele mai importante informații în episodul 60 al „Știrilor fără bullshit” realizat de echipa proiectului ENTR România: ediția în care educația intră pe modul revoltă, iar lumea întreagă se zbate între proteste, propuneri de lege controversate și scandaluri din gaming.

🎓 Studenții se alătură profesorilor – miting în Piața Victoriei și marș spre Cotroceni. „Banii pentru educație nu sunt cheltuială, sunt investiție!” 

🇪🇺 Eurobarometru: europenii cer o Uniune mai puternică în fața crizelor globale. Dar românii? Ultimii la încredere. 

🇷🇸 Serbia, sub șoc – marșuri uriașe după tragedia de la Novi Sad. O națiune întreagă cere adevăr și justiție. 

🎓 Harvard vs. Trump – Claudine Gay acuză administrația că atacă universitățile ca regimurile autoritare. Tăiere de miliarde și scandal pe tema admiterilor. 

🇷🇴 AUR vrea imn și rugăciune la școală. Elevii și profesorii care refuză trebuie să semneze pe proprie răspundere. Sună a bullshit? 

🛴 Accident mortal pe trecerea de pietoni – o trotinetă electrică lovește o femeie pe Mihai Bravu. Se discută reglementări mai stricte. 

🎮 Scandal uriaș la Roblox – platforma cu peste 100 de milioane de utilizatori e acuzată că ascunde prădători sexuali. Un YouTuber devine avertizor de integritate, dar compania îl dă în judecată. 

🎙️ Prezintă: Denis Nistor 

📸 Surse foto-video: Edupedu.ro; F11photo / Dreamstime; Facebook / Harvard; Facileanim / Envato; Iloana Andrei / G4Media; Parchetul Sectorului 2; X / Serbia Elects; Rokas Tenys / Dreamstime; Wachiwit / Dreamstime 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Student Erasmus în Bruxelles / Experiența Irinei: avantajele cursurilor în limbi diferite, diversitatea specialiștilor cu care pot interacționa studenții

ENTR6 Sep • 295 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Experiența unui student român în Franța, a doua destinație Erasmus pentru tinerii din România

ENTR2 Aug 2025
0 comentarii

Cât costă de fapt să devii DJ și cum ajungi din bedroom pe scena unui festival

ENTR9 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.