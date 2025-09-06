VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, ep.60: Studenții ies în stradă, accident mortal cu trotineta, scandal la Roblox

Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Poți găsi cele mai importante informații în episodul 60 al „Știrilor fără bullshit” realizat de echipa proiectului ENTR România: ediția în care educația intră pe modul revoltă, iar lumea întreagă se zbate între proteste, propuneri de lege controversate și scandaluri din gaming.

🎓 Studenții se alătură profesorilor – miting în Piața Victoriei și marș spre Cotroceni. „Banii pentru educație nu sunt cheltuială, sunt investiție!”

🇪🇺 Eurobarometru: europenii cer o Uniune mai puternică în fața crizelor globale. Dar românii? Ultimii la încredere.

🇷🇸 Serbia, sub șoc – marșuri uriașe după tragedia de la Novi Sad. O națiune întreagă cere adevăr și justiție.

🎓 Harvard vs. Trump – Claudine Gay acuză administrația că atacă universitățile ca regimurile autoritare. Tăiere de miliarde și scandal pe tema admiterilor.

🇷🇴 AUR vrea imn și rugăciune la școală. Elevii și profesorii care refuză trebuie să semneze pe proprie răspundere. Sună a bullshit?

🛴 Accident mortal pe trecerea de pietoni – o trotinetă electrică lovește o femeie pe Mihai Bravu. Se discută reglementări mai stricte.

🎮 Scandal uriaș la Roblox – platforma cu peste 100 de milioane de utilizatori e acuzată că ascunde prădători sexuali. Un YouTuber devine avertizor de integritate, dar compania îl dă în judecată.

🎙️ Prezintă: Denis Nistor

📸 Surse foto-video: Edupedu.ro; F11photo / Dreamstime; Facebook / Harvard; Facileanim / Envato; Iloana Andrei / G4Media; Parchetul Sectorului 2; X / Serbia Elects; Rokas Tenys / Dreamstime; Wachiwit / Dreamstime