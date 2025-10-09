VIDEO: Inteligența artificială – artă digitală sau controversă modernă?

Inteligența artificială (AI) progresează rapid și își face tot mai mult simțită prezența în viețile noastre, indiferent că vorbim despre copii, tineri sau seniori.

Deși beneficiile acesteia sunt incontestabile, în jurul ei persistă numeroase controverse – una dintre cele mai discutate fiind utilizarea conținutului generat de AI în domeniul artei.

Dar ce se întâmplă atunci când folosești sisteme de inteligență artificială și tehnologie modernă pentru a crea un nou tip de artă – arta digitală, New Media Art?

Arta digitală, între tehnologie și emoție

Pentru a afla mai multe despre acest tip de expresie artistică, echipa ENTR a fost prezentă la Radar, un eveniment dedicat artei și tehnologiei.

Acolo, am stat de vorbă cu fondatorii MOTS, Daniela Nedovescu și Octavian Moț, dar și cu Virginia Bianchi, artistă din cadrul Fuse, Italia.

Aceștia ne-au vorbit despre modul în care percep Uniunea Europeană printr-o viziune artistică, dar și despre experiențele avute cu tineri care au interacționat cu lucrările lor – momente care le-au oferit inspirație în procesul creativ.

„The Pledge” – când AI-ul își face o opinie despre tine

Cei doi artiști români au prezentat, în cadrul evenimentului, lucrarea „The Pledge”, un sistem AI interactiv care încearcă să își formeze o opinie despre utilizator.

Această opinie, de obicei una critică, este afișată pe un ecran și poate fi rostită, opțional, într-un microfon.

Dacă persoana alege să rostească opinia generată de inteligența artificială, sistemul creează automat un video personalizat, bazat pe acea impresie și pe imaginile captate în timpul interacțiunii.

Video generat de către „The Pledge”

„Onirica” – visele transpuse în artă digitală

Artista Virginia Bianchi a prezentat lucrarea „Onirica”, inspirată dintr-o cercetare realizată de Universitatea din Bologna asupra viselor din timpul somnului.

Proiectul se bazează pe analiza a peste 20.000 de vise, iar rezultatele au fost reinterpretate vizual cu ajutorul inteligenței artificiale într-un video de o oră și jumătate.

Potrivit artistei, componenta sonoră joacă un rol esențial în lucrare, completând perfect experiența vizuală și aducând privitorul mai aproape de trăirile onirice surprinse în proiect.

Secvență video din „Onirica”