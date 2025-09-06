VIDEO Student Erasmus în Bruxelles/ Experiența Irinei: avantajele cursurilor în limbi diferite, diversitatea specialiștilor cu care pot interacționa studenții

Irina Șerban este unul dintre miile de tineri români care au în fiecare an șansa de a studia în afara țării datorită unei burse Erasmus. În timpul ciclului de licență în Jurnalism a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul UBB Cluj, ea a plecat timp de un an la Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) din Bruxelles, Belgia.

Fiind studentă la două facultăți în România, pentru ea, acesta a fost cea de-a doua experiență Erasmus. Prima experiență de mobilitate o avusese în Franța, la Nantes.

Irinei i-au plăcut în cadrul IHECS împletirea cursurilor în franceză cu cele în engleză, diversitatea specialiștilor cu care studenții pot interacționa și faptul că învățarea este practică, prin laboratoare și stagii în cadrul instituțiilor europene. Aceste aspecte, consideră ea, îi pregătesc pe studenți pentru viața de zi cu zi a unui jurnalist: „ne-am pregătit într-un cadru simulat, real”. În plus, ea consideră un avantaj față de facultatea în România că „profesorii din Bruxelles erau și jurnaliști, nu doar academicieni”.

Ceea ce facilitează accesul românilor la astfel de proiecte este apartenența țării la Uniunea Europeană , așa cum sublinează și Irina: „experiențele mele în afară nu ar fi fost posibile altfel”. Pe lângă beneficiile de ordin administrativ și logistic, calitatea de student european i-a oferit Irinei acces gratuit sau redus la muzeele din Belgia.

Pe Irina, experiențele programelor Erasmus au încurajat-o să descopere Europa. Ea a absolvit anul acesta un master în Antropologie în Viena, oraș în care locuiește. Deși nu mai este acasă, se gândește la România și își dorește să ajute comunitatea din care vine. Visul ei este de a promova România prin jurnalism de calitate, ceea ce ar transforma-o într-un ambasador informal. În plus, ea vrea „să exploreze metode prin care să aducă diaspora românească mai aproape de teme educaționale importante”.

Studiile în străinătate aduc diversitate în modul de gândire și abordare a problemelor societății. Faptul că tinerii vor să se întoarcă în țară sau să rămână apropiați de mediul de muncă din România are potențialul de a consolida, în timp, o viziune nouă, creată prin punerea împreună a tuturor acestor viitori sau actuali specialiști cu modi operandi cât mai diverse.