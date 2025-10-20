Moment istoric pentru Sibiu: județul are oficial mai mulți locuitori din Nepal, Sri Lanka și India decât etnici germani / ”Anumite tipuri de munci nu mai vrea nimeni să le facă. Ce altă soluție putem găsi?”

Sunt 3.118 persoane din Nepal, Sri Lanka și India care lucrează acum în județul Sibiu, marea lor majoritate aflându-se în cele două municipii. După recensământul încheiat în 2022, mai erau în județ 2.716 persoane de naționalitate germană, scrie Turnul Sfatului.

E un moment în care, după cifrele oficiale, ar putea însemna un moment de cotitură în privința județului. O zonă care se mândrește tot timpul cu trecutul istoric german, aspect ce mai este încă vizibil datorită clădirilor din anumite zone ale unor localități din județ, are acum în realitate o populație de etnie germană în continuă scădere. Iar acum aceasta este depășită de cea a muncitorilor străini din orient.

Sunt în acest moment în județ 1.558 de nepalezi, 905 persoane din Sri Lanka și 655 de indieni. După ultimul recensământ, Sibiul se afla pe locul 3 la nivel național, după persoanele de etnie germană. Trăiau în județ, conform recensământului, 2.716 persoane de naționalitate germană. Mai mulți erau în Timiș – 4.684 și în Satu Mare – 3.722.

Deputatul minorității germane, Ovidiu Ganț, spune că adevărata vină pentru plecarea etnicilor germani din țară o poartă regimul Ceaușescu și că această situație de acum este singura viabilă pe termen lung.

”Adevăratul punct de cotitură în această privință l-am avut în comunism, atunci când regimul Ceaușescu, mult lăudat acum de anumiți oameni, au alungat germanii și evreii din România. Ei au văzut posibilitatea de a scăpa din marasmul comunismului.

În Iugoslavia, Tito nu a făcut asta, le-a permis să lucreze în străinătate, iar ei s-au întors cu banii obținuți acolo, contribuind la bunăstarea lor și familiilor lor. Dacă era la fel de inteligent marele conducător Nicolae Ceaușescu, pe care-l jelesc toți idioții, mulți nu ar fi plecat din țară.

Efectul politicii comuniste e faptul că două mari minorități din România, evreii și germanii au plecat din România. Vă spun că nu ar fi plecat definitiv dacă ar fi avut posibilitatea să iasă, să muncească.

Din cauza altor politici post-revoluționare milioane de români au plecat din țară. Există un milion de români care muncesc în Germania, doar.

Acum, cineva trebuie să asigure forța de muncă în anumite domenii unde nu mai sunt persoane care să facă anumite munci. Nu mai există, asta e realitatea”, explică Ovidiu Ganț pentru Turnul Sfatului.

Ganț susține că prezența muncitorilor din Nepal, Sri Lanka, India ori Turcia este benefică pentru România, în general, și pentru Sibiu, în special. Fără ei, nu am avea soluție pentru mai multe profesii.