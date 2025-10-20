G4Media.ro
Prima reacție a premierului Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Nicăieri…

Ilie Bolojan conferinta de presa reforma administratiei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prima reacție a premierului Bolojan după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu”

20 Oct

Premierul Ilie Bolojan a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook de faptul că a luat act de decizia CCR privind respingerea modificării Legii privind pensiile magistraților, însă a explicat că România nu va renunța la reformă.

”Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.

Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”, a transmis premierul.

El a explicat că decizia CCR vizează acte de procedură, care vor fi respectate.

”Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a transmis Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților.

Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei.

În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

5 comentarii

  1. De acord domnule prim-ministru! Dar suntem si noi in stare sa transpunem asta intr-o lege echitabila si constitutionala?

    • În nicio țară din lumea asta civilizată nu intră judecătorul cu 1400 de dosare pe an. Dacă e reformă, hai s-o facem! Închideți robinetul de cereri inutile adresate instanțelor, reformați codul civil și rolul instanței de judecată.

      Măriți schemele, schimbați legea astfel încât să fie secții în toate instanțele, introduceți judecători de instrucție în penal și introduceți judecătorul cu rol de triere a cererilor în civil, luați exemple de a aduce justiția aproape de oameni. Astăzi, instanțele lucrează pentru recuperatori de creanțe și pentru executori.

    • Erată pt „Rationalul”:
      Răspunsul e general, nu adresat individual.

    • Si echitabila, si constitutionala??? Cereti prea mult. Eu zic s-o facem asa cum vor magistratii – constitutionala.

  2. in PSDNLUDMRistan se poate

