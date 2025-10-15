Ultimul exercițiu de mobilizare a rezerviștilor a avut loc în București în 2013 / “Exercițiile Mobex sunt ceva obișnuit pentru noi” – purtător de cuvânt al Arrmatei

Ultimul exercițiu de mobilizare a rezerviștilor a avut loc în București în 2013 iar în Ilfov în 2021, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Armatei, potrivit căruia astfel de exerciții reprezintă “ceva obișnuit pentru noi”.

Reacția ministerului Apărării vine după ce ziaristul G4Media a relatat în reportajul “Mobilizarea rezerviștilor. Cum mi-am apărat țara fără să trag niciun foc de armă” cum a decurs exercițiul de mobilizare în localitatea Clinceni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al MApN, unul dintre obiectivele exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25 este “colaborarea și cooperare între militarii activi și rezerviști”, care “sunt puși la curent cu procedurile pe care le utilizează militarii români în prezent”.

El a explicat că în București ultimul astfel de exercițiu a avut loc în 2013 iar în Ilfov în 2021. Astfel de exerciții, a spus el, “sunt planificate din timp” și au loc în general în 7-8-10 județe pe an.

Un alt scop al exercițiului este de a vedea în cât timp se prezintă rezerviștii la unități, în condițiile în care aceștia sunt în general anunțați cu 24 de ore înainte de convocare.

La aceste exerciții sunt chemați în general militari rezerviști cu o medie generală de vârstă de 45-48 de ani, în condițiile în care în România serviciul militar obligatoriu a fost suspendat pe timp de pace în 2007.

Acesta a precizat că legea prevede sancțiuni în caz de neprezentare, dar “este bine să nu ajungem la sancțiuni”. Potrivit legii, amenzile pot ajunge până la 4.000 de lei.

Potrivit ProTV, la aceste exerciții vor fi chemați circa 10.000 de rezerviști.

La începutul lunii octombrie, Ministerul Apărării a anunțat că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate. Astfel de exerciţii au loc periodic şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, avertizează ministerul, transmite News.ro.