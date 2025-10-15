McLaren, avertizată: „RedBull poate profita de marea problemă pentru Piastri și Norris”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

McLaren este mare favorită să obțină „dubla” în sezonul 2025 din Formula 1, dar echipa de la Woking este avertizată să-și rezolve marea problemă, în caz contrar Max Verstappen putând profita de orice slăbiciune. „McLaren nu trebuie să mai piardă atâta timp la boxe”, transmite fostul pilot Johnny Herbert.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Johnny Herbert avertizează McLaren să rezolve problema timpului pierdut la schimbul pneurilor

Oscar Piastri și Lando Norris se găsesc pe primele două locuri din ierarhia piloților din Formula 1, iar Max Verstappen se află la 63 de puncte de primul loc, cu șase Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului.

În ultima perioadă, o problemă importantă îi macină pe cei de la McLaren: opririle foarte lente de la boxe, în momentul schimbului de pneuri.

Echipa din Woking pierde foarte mult timp, iar acest lucru i-ar putea costa scump în perspectiva duelului cu Verstappen pentru titlul mondial din F1.

„Primul lucru pe care McLaren trebuie să îl facă este să nu mai comită greșelile de pit stop pe care le fac în acest moment.

Vă amintiți acum câțiva ani, au fost opriri record la nivel mondial, dar dintr-un motiv oarecare, opririle la boxe au mers un pic prost atunci când erau cele mai bune”, spune Johnny Herbert, citat de racingnews365.com.

Fostul pilot este de părere că vulnerabilitatea McLaren poate deveni o armă pentru RedBull în strategia lor de cursă:

„Red Bull va încerca să capitalizeze pe asta. Deci, atunci când este o situație foarte dificilă a undercut-ului, de exemplu, care intră în joc poate mai târziu, forțează această presiune asupra McLaren și aici este unde armonia de echipă favorizează probabil Max și RedBull”, transmite Herbert.

Din păcate pentru McLaren, erorile de la boxe nu sunt doar incidente izolate.

Herbert atrage atenția că echipa din Woking trebuie să revină la precizia opririlor din trecut. În caz contrar, avantajul construit pe pistă poate fi pierdut în favoarea rivalilor de pe circuit.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1