FOTO Fotbaliștii de la CFR Cluj, vizită cu surprize pentru copiii bolnavi de cancer, la Institutul Oncologic

Fotbalisti CFR Cluj vizita la copiii de la Institutul Oncologic
sursa foto: CFR Cluj

FOTO Fotbaliștii de la CFR Cluj, vizită cu surprize pentru copiii bolnavi de cancer, la Institutul Oncologic

15 Oct

Mai mulți fotbaliști ai echipei CFR-ului au mers în vizită la oncopediatrie, la Institutul Oncologic din Cluj Napoca, să ofere câteva cadouri copiilor, să facă câteva fotografii și să stea de vorbă cu ei. Printre fotbaliști s-au numărat  Panin, Păun, Matei Ilie, Sinyan, Zouma dar și alții, conform Actual de Cluj.

„Dacă am putea, am reda tuturor sănătatea, să se poată bucura din nou de tot ce ne înconjoară. Dacă ne-ar sta în putință, ne-am asigura că nimeni nu va mai suferi vreodată. Ce putem face, însă, este să oferim un zâmbet, o vorbă bună și sprijin celor care trec prin greutăți. Alături de Peluza Vișinie, împreună cu Mario Camora, Adrian Păun, Matei Ilie, Damjan Djokovic, Kurt Zouma, Sheriff Sinyan și team managerul Cristi Panin, i-am vizitat pe copiii internați la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. O întâlnire plină de emoții pentru toți cei prezenți, cu lacrimi în ochi și cu speranța la un viitor mai bun”, a transmis Clubul CFR Cluj.

CFR Cluj vizita copii bolnavi de cancer
sursa foto: CFR Cluj

Sursa foto: CFR Cluj/Facebook

