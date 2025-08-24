G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

CFR, în săptămâna neagră: pierde din nou la scor, 1-4 la Galaţi,…

cfr cluj - rapid
sursa foto: Facebook/CFR Cluj

CFR, în săptămâna neagră: pierde din nou la scor, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul / Clujenii au luat 7 goluri de la Hacken, joi

Articole24 Aug • 74 vizualizări 0 comentarii

Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia CFR Cluj, în etapa a 7-a din Superligă. Patrick, atacantul din Insulele Capului Verde, a reuşit un hat-trick, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

A fost dezastru la Galaţi pentru CFR Cluj în primul meci după plecarea lui Dan Petrescu. Gălăţenii au deschis scorul în minutul 25, când Leo Bolgado a greşit incredibil, Bană i-a pasat lui Patrick şi acesta a înscris. Tot Patrick a majorat avantajul gazdelor, în minutul 45, iar la puţină vreme după reluare, Bolgado l-a lovit pe Kazu, la o lovitură liberă, şi a primit cartonaş roşu direct, fiind eliminat. Patrick a reuşit hat-trick-ul în minutul 55, apoi Korenica a redus din diferenţă, în minutul 71. După un minut Iustin Popescu a apărat excelent la şutul lui Djokovic şi în minutul 76 Bană a profitat de o altă gafă a defensivei clujene, comisă de portarul Hindrich, şi a stabilit rezultatul final, Oţelul Galaţi – CFR Cluj 4-1.

Gălăţenii au 9 puncte şi sunt pe locul 9. CFR e pe locul 13, cu doar cinci puncte.

Clujenii au luat 7 goluri de la Hacken, în prima manșă a play-off-ului Conference League. Scorul a fost 7-2 pentru suedezi și a condus la demisia antrenorului Dan Petrescu.

OŢELUL GALAŢI: I. Popescu – Zhelev, Murria, Ne Lopes (P. Iacob 87), Kazu – Joao Lameira (A. Ciobanu 85), Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho (M. Frunză 89), Patrick (Paulinho 68), Bană (D. Sandu 89). ANTRENOR: Laszlo Balint

CFR CLUJ: Hindrich – Şfaiţ (Cordea 86), Kresic (Fică 46), Leo Bolgado, M. Ilie, AlyAbeid – Emerllahu (Camora 53), Djokovic, Korenica (Perianu 73) – Postolachi (Biliboc 46), Badamosi. ANTRENOR: Laurenţiu Rus

Cartonaşe galbene: Zivulic 52, M. Lopes 53

Cartonaş roşu: Leo Bolgado (CFR Cluj) min. 47

Arbitri: Marian Barbu – George Neacşu, Stelian Slabu

Arbitri VAR: Viorel Fluerean – Sorin Costreie

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Andrea Mandorlini a revenit la conducerea tehnică a echipei CFR Cluj / Dan Petrescu a demisionat după eşecul dur din meciul cu Hacken (2-7)

Articole24 Aug • 127 vizualizări
0 comentarii

CFR Cluj anunţă despărţirea oficială de antrenorul Dan Petrescu / ”Îţi dorim multă sănătate!”

Articole, Sportz23 Aug • 345 vizualizări
0 comentarii

Tragerea la sorţi a Mondialului de Fotbal din 2026 va avea loc în decembrie, la Washington / Trump spune că Putin ar putea veni la turneu

Articole22 Aug • 371 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.