CFR, în săptămâna neagră: pierde din nou la scor, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul / Clujenii au luat 7 goluri de la Hacken, joi

Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia CFR Cluj, în etapa a 7-a din Superligă. Patrick, atacantul din Insulele Capului Verde, a reuşit un hat-trick, transmite News.ro.

A fost dezastru la Galaţi pentru CFR Cluj în primul meci după plecarea lui Dan Petrescu. Gălăţenii au deschis scorul în minutul 25, când Leo Bolgado a greşit incredibil, Bană i-a pasat lui Patrick şi acesta a înscris. Tot Patrick a majorat avantajul gazdelor, în minutul 45, iar la puţină vreme după reluare, Bolgado l-a lovit pe Kazu, la o lovitură liberă, şi a primit cartonaş roşu direct, fiind eliminat. Patrick a reuşit hat-trick-ul în minutul 55, apoi Korenica a redus din diferenţă, în minutul 71. După un minut Iustin Popescu a apărat excelent la şutul lui Djokovic şi în minutul 76 Bană a profitat de o altă gafă a defensivei clujene, comisă de portarul Hindrich, şi a stabilit rezultatul final, Oţelul Galaţi – CFR Cluj 4-1.

Gălăţenii au 9 puncte şi sunt pe locul 9. CFR e pe locul 13, cu doar cinci puncte.

Clujenii au luat 7 goluri de la Hacken, în prima manșă a play-off-ului Conference League. Scorul a fost 7-2 pentru suedezi și a condus la demisia antrenorului Dan Petrescu.

OŢELUL GALAŢI: I. Popescu – Zhelev, Murria, Ne Lopes (P. Iacob 87), Kazu – Joao Lameira (A. Ciobanu 85), Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho (M. Frunză 89), Patrick (Paulinho 68), Bană (D. Sandu 89). ANTRENOR: Laszlo Balint

CFR CLUJ: Hindrich – Şfaiţ (Cordea 86), Kresic (Fică 46), Leo Bolgado, M. Ilie, AlyAbeid – Emerllahu (Camora 53), Djokovic, Korenica (Perianu 73) – Postolachi (Biliboc 46), Badamosi. ANTRENOR: Laurenţiu Rus

Cartonaşe galbene: Zivulic 52, M. Lopes 53

Cartonaş roşu: Leo Bolgado (CFR Cluj) min. 47

Arbitri: Marian Barbu – George Neacşu, Stelian Slabu

Arbitri VAR: Viorel Fluerean – Sorin Costreie