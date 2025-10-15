Tehnologia politică și inginerii sociali ai Rusiei: Noii contractori ai Kremlinului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În ultimele două decenii, serviciile de securitate și informații ale statelor occidentale au achiziționat din ce în ce mai multe produse informaționale de la organizații comerciale. Firmele private oferă acces rapid la volume mari de date din surse deschise, pun la dispoziție expertiză specializată în domenii precum securitatea cibernetică, analiza regională și monitorizarea informațiilor și permit guvernelor să își extindă capacitatea fără a-și mări permanent birocrația, scrie Anton Shekhovtsov, pe pagina sa de substack.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Anton Volodimirovici Shekhovtsov este un politolog, academician și scriitor ucrainean . Este cunoscut pentru scrierile sale despre extrema dreaptă europeană și, în special, despre legăturile acesteia cu Rusia .

Produsele informaționale achiziționate de serviciile de stat includ, fără a se limita la acestea, rapoarte OSINT (analize ale activității pe rețelele sociale, monitorizarea știrilor și evaluări ale tendințelor); imagini satelitare și date geospațiale; analize de securitate cibernetică (rapoarte privind malware-ul, campaniile de hacking și vulnerabilitățile); acces la înregistrări financiare, date de transport, urmărirea zborurilor și metadate de telecomunicații; și evaluări de piață și de risc.

Cu toate acestea, în timp ce firmele private produc și furnizează produse informaționale, serviciile de securitate și informații ale statului sunt cele care le evaluează, le integrează și acționează în conformitate cu acestea în cadrul mai larg al procesului decizional și operațional. Excepțiile includ companiile militare și de securitate private, care pot combina colectarea de informații cu activități operaționale, și firmele de securitate cibernetică, care nu numai că detectează și analizează amenințările, dar le pot și atenua fără solicitări directe din partea agențiilor statului.

De la începutul războiului ruso-ucrainean în 2014, se poate observa o tendință similară în războiul politic al Rusiei împotriva Occidentului. Domeniul războiului politic timpuriu al Rusiei ar putea fi împărțit în două subdomenii mari. Primul a fost dominat de mass-media sponsorizate de stat, precum RT și Sputnik, și a cuprins, de asemenea, eforturile oficialilor statului rus de a cumpăra influență în rândul politicienilor occidentali; tactici de utilizare a aprovizionării cu energie ca armă prin intermediul companiilor controlate de stat; încercări ale serviciilor de informații și contrainformații rusești de a planta narațiuni specifice în mass-media occidentală; și alte măsuri de sus în jos menite să exercite o influență malignă în Occident.

Al doilea subdomeniu a fost caracterizat de inițiative ascendente, în cadrul cărora diverse părți interesate rusești cu acces limitat sau fără acces la resursele controlate de Kremlin au lansat propriile proiecte pentru a contribui la războiul politic împotriva Occidentului, ghidate de interpretările lor cu privire la tipurile de operațiuni de influență malignă pe care regimul Putin le-ar putea recompensa în cazul succesului. Astfel de inițiative includeau proiecte media de bază, precum NewsFront și DONi News Agency; încercările omului de afaceri Konstantin Malofeev de a construi alianțe între Rusia și extrema dreaptă occidentală; eforturile antreprenorilor ruși, precum Andrei Nazarov, de a normaliza și legitima ocuparea regiunilor ucrainene în rândul companiilor occidentale; și alte măsuri, dintre care unele ar fi fost într-adevăr recompensate de Kremlin, în timp ce multe nu ar fi produs niciun efect care să poată fi evaluat pozitiv de Moscova.

Apariția Agenției de Cercetare pe Internet (IRA, cunoscută și sub numele de „fabrica de troli”) în 2013, deținută de defunctul om de afaceri rus Evgheni Prigojin, a introdus o nouă tendință în influența malignă pro-Kremlin atât pe plan intern, cât și internațional. Până la ascensiunea Grupului Wagner după izbucnirea războiului ruso-ucrainean, principala întreprindere a lui Prigojin era Concord Management and Consulting, o societate holding care cuprindea afaceri de catering, firme de construcții și mass-media. Datorită legăturilor sale cu Kremlinul – companiile sale furnizau servicii de catering guvernului rus, ceea ce i-a adus porecla de „bucătarul lui Putin” – și ambițiilor sale politice personale, Prigozjin a înființat IRA ca o firmă tradițională de tehnologie politică.

Conform studiilor lui Andrew Wilson despre tehnologia politică, aceasta poate fi înțeleasă ca ingineria și manipularea profesională a sistemelor și proceselor politice, menite să modeleze sau să falsifice cererea publică și să servească intereselor partizane. Metodele tehnologiei politice variază de la manipularea mass-media și utilizarea așa-numiților troli sau boți online, până la fabricarea consimțământului public prin campanii false, controverse înscenate și informații selective menite să distorsioneze modul în care oamenii percep politica. Începând cu anii 1990, tehnologia politică a devenit omniprezentă în Rusia post-sovietică, deoarece prăbușirea controlului total al statului sovietic a lăsat o democrație slabă, pe care interesele puternice au umplut-o rapid cu alegeri controlate, partide false și manipularea mass-media, creând iluzia unei politici democratice, menținând în același timp controlul în culise.

Tehnologia politică nu este totuși exclusivă Rusiei și poate fi găsită și în Occident. Cu toate acestea, în timp ce în Rusia tehnologia politică scrie scenariul și controlează întregul sistem politic, democrațiile occidentale prezintă echivalente mai subtile, bazate pe piață, vizibile în practici precum manipularea opiniei publice, campaniile electorale finanțate din fonduri obscure și propaganda bazată pe date, care manipulează în mod similar percepția, estompează granița dintre politica reală și cea fabricată și slăbesc participarea democratică autentică.

IRA lui Prigojin nu era nici o organizație controlată de stat, nici nu a fost creată cu scopul exclusiv de a oferi servicii Kremlinului. Pe durata existenței sale, între 2013 și 2023, IRA a rămas o organizație independentă care servea interesele lui Prigojin – fie pur private, fie coincidând cu interesele Kremlinului.

Această suprapunere ar putea fi explicată prin locul și rolul lui Prigojin în cadrul regimului Putin. Ca parte interesată pe deplin integrată în sistem, interesele sale erau în mod natural aliniate cu cele ale regimului, dar era, de asemenea, pregătit să ofere serviciile IRA în sprijinul agendei interne și internaționale a Kremlinului, în schimbul unor recompense financiare specifice pentru Concord Management and Consulting. De exemplu, pe plan intern, IRA ar fi fost utilizată pentru a-l lăuda pe Putin și a-l ataca pe liderul opoziției ruse, acum decedat, Alexei Navalnîi, iar pe plan internațional, ar fi apărat regimul lui Bashar al-Assad în Siria și ar fi vizat Ucraina.

Celelalte proiecte ale lui Prigojin funcționau în mod similar. De exemplu, în Africa, grupul său Wagner a funcționat inițial ca un contractor militar privat pentru a-i asigura interesele comerciale, în timp ce Asociația pentru Cercetare Liberă și Cooperare Internațională (AFRIC) a oferit sprijin politicienilor și forțelor politice africane considerate utile eforturilor lui Prigojin. În același timp, organizațiile lui Prigojin care funcționau în Africa au contribuit direct la consolidarea poziției Rusiei pe continent și la promovarea obiectivelor sale mai largi de politică externă.

Ca rezultat, începând din 2014, afacerile Concord ale lui Prigojin au „câștigat” contracte importante de servicii alimentare ale guvernului rus cu armata, școlile și alte instituții de stat, generând venituri în valoare de sute de miliarde de ruble și asigurând poziția lui Prigojin ca contractor privat cheie, strâns aliniat cu structurile politice și militare ale Kremlinului.

La începutul anilor 2020, o altă firmă rusă de tehnologie politică a apărut pe piața războiului politic rus, Social Design Agency (SDA), condusă de Ilia Gambashidze. Înainte de 2022, Gambashidze a lucrat ca tehnolog politic, gestionând campanii electorale pentru politicieni regionali și ocupând funcția de consilier al lui Piotr Tolstoi, vicepreședinte al Dumei de Stat (parlamentul rus). Diversele sale companii au primit contracte guvernamentale pentru relații publice, mass-media și proiecte de cercetare. De asemenea, a fondat sau a fost coproprietar al unor firme implicate în marketing, producție de filme și imobiliare, construind o rețea de afaceri modestă, dar diversificată, strâns legată de establishmentul politic al Rusiei.

În 2022, sau puțin mai devreme, SDA, care a fost fondată în 2017, s-a implicat în operațiuni de propagandă în afara Rusiei, perfecționându-și astfel metodele de tehnologie politică pentru obiective de război politic.

La 27 septembrie 2022, EU DisinfoLab a descoperit ceea ce a numit „Operațiunea Doppelganger”, o campanie de influență cu sediul în Rusia, care era activă cel puțin din mai 2022. Campania a clonat mass-media europene autentice pentru a răspândi articole, videoclipuri și sondaje false care promovau narațiunile Kremlinului, discreditau Ucraina și semănau teamă cu privire la impactul sancțiunilor asupra cetățenilor europeni.

Probabil în coordonare cu EU DisinfoLab, Meta a publicat în aceeași zi un raport în care afirma că Facebook a eliminat „o rețea extinsă care își avea originea în Rusia și viza în principal Germania, dar și Franța, Italia, Ucraina și Regatul Unit, cu narațiuni axate pe războiul din Ucraina. Operațiunea a început în luna mai a acestui an și s-a concentrat în jurul unei rețele extinse de peste 60 de site-uri web care imitau cu atenție site-urile web legitime ale organizațiilor de știri din Europa, inclusiv Spiegel, The Guardian și Bild”. În decembrie 2022, Meta a publicat o actualizare în care afirma că rețeaua rusă pe care o eliminase era legată de Structura National Technologies (SNT) și SDA.

În iulie 2023, UE a sancționat atât SNT, cât și SDA, precum și fondatorul acestora, Ilia Gambashidze, pentru implicarea „în campania de dezinformare digitală condusă de Rusia […] care viza manipularea informațiilor și diseminarea dezinformării în sprijinul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. În decembrie 2024, UE a sancționat și șeful SNT, Nikolai Tupikin, precum și Sofia Zaharova, care fusese implicată în „Operațiunea Doppelganger” și colaborase direct cu Gambashidze și Tupikin. (Marea Britanie a mers mult mai departe decât UE, întrucât, până în vara anului 2025, a sancționat 17 membri ai SDA, vizând toate nivelurile organizației.)

Zaharova este esențială pentru înțelegerea naturii particulare a SDA ca firmă de tehnologie politică implicată în războiul politic. Ea nu este doar manager de proiect la SDA, ci și consilier șef al Direcției pentru Dezvoltarea Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și a Infrastructurii de Comunicații din cadrul Administrației Prezidențiale. Astfel, ea este o punte de legătură între un organism de stat și o firmă privată, ceea ce înseamnă că SDA vinde produsele sale de război politic în mod specific Administrației Prezidențiale.

Rămâne neclar cum anume SDA-ul lui Gambashidze a început să colaboreze cu Administrația Prezidențială Rusă și s-a implicat în războiul politic antioccidental al Rusiei.

Pe de o parte, Piotr Tolstoi, pentru care Gambashidze a fost consilier, a colaborat ocazional cu politicieni europeni pentru a promova influența malignă a Rusiei în Occident. De exemplu, în decembrie 2016, Tolstoi a participat la semnarea acordului de cooperare și coordonare între partidul de guvernământ „Rusia Unită” și Partidul Libertății de extremă dreapta din Austria. În februarie 2017, el s-a numărat printre oficialii ruși care s-au întâlnit cu o delegație a partidului de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” în timpul vizitei acestora la Moscova. Teoretic, Tolstoi ar fi putut să-l prezinte pe Gambashidze oficialilor din cadrul Administrației Prezidențiale, sugerând că SDA-ul lui Gambashidze era capabil să furnizeze servicii de război politic Moscovei.

Pe de altă parte, Serghei Kiriienko, prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale și supraveghetor al diverselor proiecte de propagandă rusești din sfera sa de competență, era el însuși un tehnolog politic – și, într-un anumit sens, rămâne unul, în calitate de tehnolog politic șef al Kremlinului.

Cu toate acestea, datorită poziției sale de înaltă importanță în cadrul sistemului Putin, Kiriienko deleagă o mare parte din activitatea sa de tehnologie politică altor „ingineri sociali”. După cum sugerează Andrei Pertsev, unul dintre cei mai importanți experți în politica Kremlinului, tocmai astfel Gambashidze și SDA-ul său ar fi putut fi recrutați de Administrația Prezidențială.

Unul dintre oficialii cărora Kiriyenko le încredințează proiecte specifice este Alexander Kharichev, șeful Direcției Prezidențiale pentru Monitorizarea și Analiza Proceselor Sociale, care apoi transmite sarcinile către tehnologi politici de rând, precum Gambashidze. Haricev l-a angajat cel mai probabil pe Gambashidze pentru proiecte de propagandă destinate publicului rus intern și, mai târziu, când Kiriienko a început să atribuie sarcini legate de operațiuni de influență externă, a adus SDA-ul lui Gambashidze în acest nou domeniu.

Analiza protocoalelor interne ale SDA indică faptul că Haricev a participat la mai multe reuniuni ale agenției dedicate operațiunilor de informare împotriva Ucrainei. În aceste documente, el este menționat ca „ADKh” (АДХ), un acronim derivat din numele său complet în limba rusă, Alexander Dmitrievich Haricev. Unele protocoale conțin, de asemenea, o referire la Kiriienko – „SVK” (СВК, Serghei Vladilenovici Kiriienko), confirmând astfel și mai mult relația operațională dintre SDA și Administrația Prezidențială.

Protocoalele reuniunilor SDA arată că Haricev a reprezentat Administrația Prezidențială în cadrul discuțiilor privind operațiunile agenției care vizau în mod specific Ucraina (denumite „contracampania ucraineană”). Cu toate acestea, Sofia Zaharova a contribuit la planificarea și gestionarea proiectelor atât pentru „contracampania” ucraineană, cât și pentru cea europeană.

Mai multe persoane înregistrate la Administrația Prezidențială și care raportează direct lui Zaharova par să fi fost implicate în operațiunile SDA: Vadim Glușcenko, Elizaveta Kirina, Margarita Klimanova și Ekaterina Sorokova.

Zaharova însăși ocupă funcția de consilier șef al Direcției prezidențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor și a infrastructurii de comunicații și, prin urmare, raportează direct șefului Direcției, Tatiana Matveeva. Aceasta din urmă este probabil la curent cu activitățile SDA și ar putea fi chiar implicată în atribuirea de sarcini în numele Administrației Prezidențiale.

O altă legătură între Administrația Prezidențială și SDA este Serghei Chernakov, un specialist în relații publice și cofondator al firmei de tehnologie politică „Bakster Group”, care colaborează de mult timp cu Administrația Prezidențială și este specializată în desfășurarea de operațiuni de influențare prin TikTok.

Nu este o coincidență faptul că operațiunile de influență ale SDA au devenit deosebit de vizibile după 2022. După declanșarea agresiunii pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022, Evgheni Prigojin – „regele” original al „războiului coordonat cu troli și boți” – a devenit din ce în ce mai absorbit de efortul militar prin intermediul Grupului Wagner. Agenția sa de cercetare pe internet (IRA) a participat, de asemenea, la războiul informațional al Rusiei împotriva Ucrainei, dar, în timp, Prigojin a părut să devină prea preocupat de dimensiunea cinetică a conflictului și, ca urmare, operațiunile IRA au devenit din ce în ce mai marginalizate.

Revolta eșuată a lui Prigojin și asasinarea sa ulterioară – împreună cu conducerea de vârf a Grupului Wagner – în vara anului 2023 au îngropat efectiv toate proiectele sale media și de informare, inclusiv IRA. Cu toate acestea, acest lucru nu a însemnat că Kremlinul și-a pierdut interesul pentru externalizarea războiului politic împotriva Ucrainei și a regiunii europene mai largi către companii private. Dimpotrivă, cererea Administrației Prezidențiale pentru operațiuni de influență malignă furnizate de organizații comerciale a crescut, iar ascensiunea SDA în 2022-2023 a fost o consecință directă a capacității lui Gambashidze de a umple vidul lăsat de marginalizarea și dizolvarea proiectelor de informare ale lui Prigozhin.

Cu toate acestea, nu ar fi pe deplin corect să afirmăm că IRA și SDA sunt echivalente. Istoria și dispariția eventuală a IRA arată că această companie privată, deși implicată direct în operațiuni de război politic în serviciul intereselor Kremlinului, părea să se bucure de o independență mult mai mare față de Administrația Prezidențială în ceea ce privește planificarea și coordonarea sarcinilor decât SDA. Operațiunile acesteia din urmă, deși sunt încă conduse de o companie privată cu personal recrutat independent, prezintă un grad mult mai ridicat de coordonare cu Administrația Prezidențială, ai cărei funcționari sunt implicați direct în gestionarea activităților SDA.

De fapt, această dinamică reflectă, într-o anumită măsură, o altă evoluție asociată inițial cu Prigojin. După asasinarea sa, Grupul Wagner, care devenise prea independent de statul rus, a fost dizolvat, iar mulți dintre membrii săi au fost ulterior încorporați într-o nouă structură paramilitară, Africa Corps, care este controlată și gestionată de guvernul rus (Ministerul Apărării) și nu de o persoană privată.