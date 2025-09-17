Bărbat arestat în Letonia, sub suspiciunea de spionaj în favoarea Moscovei
Serviciile de securitate ale statului leton (VDD) au anunțat miercuri că au arestat un cetățean al acestei țări baltice suspectat că ar fi colectat, în favoarea Moscovei, informații despre instalațiile și operațiunile militare de pe teritoriul acestei țări membre NATO și UE, potrivit Le Figaro.
Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, „a furnizat unui serviciu de informații și securitate rus informații despre amplasamente, planuri și măsuri de securitate” referitoare la instalații militare letone, dar și despre „construcția de noi instalații militare, exerciții și prezența trupelor altor state membre NATO”, potrivit unui comunicat al VDD.
Bărbatul riscă până la 10 ani de închisoare
Suspectul ar fi împărtășit, de asemenea, serviciilor rusești informații „susceptibile de a fi utilizate împotriva intereselor de securitate națională ale Letoniei și ale altor state din regiunea Baltică”. Plasat în arest preventiv de la sfârșitul lunii august, bărbatul riscă o pedeapsă de 10 ani de închisoare și confiscarea bunurilor sale.
Membre ale NATO din 2004, Letonia și celelalte două țări baltice, Lituania și Estonia, se tem, în ciuda acestui statut, că vor fi următoarele ținte ale lui Vladimir Putin.
