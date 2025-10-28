Inteligența artificială, “cutie de rezonanță pentru dezinformare”: ChatGPT, Gemini, Deepseek și Grok, acuzate că amplifică propaganda rusă despre războiul din Ucraina

„O chestiune de detalii”. Potrivit unui raport al Institutului pentru Dialog Strategic (ISD), mai mulți chatboti AI importanți, ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), DeepSeek și Grok (xAI), transmit involuntar elemente de propagandă de stat rusă atunci când sunt întrebați despre războiul din Ucraina, scrie BFM TV.

Studiul relevă că aproximativ 20% din răspunsurile lor citează surse pro-Kremlin sau sancționate de Uniunea Europeană, precum RT, Sputnik sau Strategic Culture Foundation. Cercetătorii consideră că aceste lacune se explică prin exploatarea, de către propaganda rusă, a deficiențelor din datele disponibile online, în special pe teme sensibile, unde sursele legitime sunt rare.

Această situație îngrijorează ISD, care subliniază riscurile legate de utilizarea crescândă a chatbot-urilor ca alternativă la motoarele de căutare, în special în Europa, unde ChatGPT are peste 120 de milioane de utilizatori activi pe lună. Institutul solicită o mai bună reglementare a citării mass-mediei sancționate, în condițiile în care aceste modele continuă să preia conținuturi provenite din rețelele rusești de dezinformare. OpenAI a reacționat afirmând că va consolida mecanismele sale de detectare și filtrare a surselor manipulate pentru a limita difuzarea de informații false.

Întrebat de revista Wired, Pablo Maristany de las Casas, analist la ISD și responsabil al studiului, consideră că „acest lucru ridică întrebări cu privire la modul în care chatbot-urile ar trebui să gestioneze citarea acestor surse, având în vedere că multe dintre ele sunt sancționate în UE”.

El adaugă că „aceste rezultate arată limitele marilor modele lingvistice în ceea ce privește restricționarea accesului la mass-media sancționate”, o problemă tot mai acută, având în vedere că „din ce în ce mai mulți utilizatori apelează la chatboți pentru a se informa în timp real”.

Propaganda de stat

De altfel, nu este prima dată când chatboții sunt criticați pentru fiabilitatea lor. În iunie 2024, un studiu realizat de NewsGuard a revelat că cele mai importante zece chatbot-uri, printre care ChatGPT, transmit frecvent informații false, în special despre alegerile americane, preluând elemente de propagandă rusă difuzate pe site-uri de știri false.

Aceste concluzii se adaugă altor alerte, precum cea a AlgorithmWatch din 2023, care denunța tehnologiile „imature și periculoase” în perioada electorală. Pentru Reporteri fără frontiere, constatarea rămâne aceeași: chatbot-urile cu IA generativă reciclează fără discernământ conținutul fiabil și dezinformarea, estompând granița dintre adevăr și manipulare.

Autoritățile europene solicită, de asemenea, companiilor de IA să-și supravegheze mai bine instrumentele în fața răspândirii propagandei rusești. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a reamintit că „furnizorii în cauză trebuie să blocheze accesul la site-urile web ale mass-mediei sancționate, inclusiv la subdomeniile acestora”, precizând în același timp că Bruxelles colaborează cu autoritățile naționale pentru a consolida reglementarea.

„Căi de propagare a dezinformării”

La rândul său, ambasada Rusiei la Londra a respins concluziile raportului, afirmând că nu are cunoștință de cazurile menționate. Purtătorul său de cuvânt a denunțat „o încercare de cenzură politică” și o încălcare a libertății de exprimare, acuzând guvernele occidentale că privesc publicul de informații „independente”, potrivit Wired.

Pentru Lukasz Olejnik, cercetător la King’s College din Londra, această controversă ilustrează limitele reglementării europene în fața instrumentelor de inteligență artificială capabile să scaneze în timp real conținutul online.

„Aceste sisteme devin cutiile de rezonanță, uneori involuntare, pentru dezinformare”, explică el, cerând o cooperare mai strânsă între actorii tehnologici și autoritățile publice.