CFR Cluj anunţă despărţirea oficială de antrenorul Dan Petrescu / ”Îţi dorim multă sănătate!”

Conducerea clubului CFR Cluj a acceptat demisia tehnicianului Dan Petrescu, pe care şi-a înaintat-o, joi, după eşecul cu formaţia suedeză Hacken, scor 7-2, din play-off-ul Conference League, transmite News.ro.

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri şi 13 înfrângeri.



El a reuşit să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani – cel de-al şaselea trofeu câştigat alături de CFR

”Îţi mulţumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului şi îţi dorim multă sănătate!”, a scris CFR Cluj în social media.