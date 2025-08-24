Andrea Mandorlini a revenit la conducerea tehnică a echipei CFR Cluj / Dan Petrescu a demisionat după eşecul dur din meciul cu Hacken (2-7)

Clubul CFR Cluj a anunţat, duminică, numirea lui Andrea Mandorlini în funcţia de antrenor principal, după despărţirea de Dan Petrescu, transmite News.ro.

“CFRişti, vă anunţăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.

În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaşte ceea ce înseamnă CFR Cluj şi suntem convinşi că vasta sa experienţă va fi un atu important pentru clubul nostru.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reuşit, în 2010, să câştige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre

Îţi urăm mult succes, Mister, şi cât mai multe reuşite şi momente de neuitat alături de noi!”, este mesajul grupării clujene.

CFR Cluj s-a despărţit sâmbătă de Dan Petrescu, antrenor care a demisionat după eşecul dur din meciul cu Hacken (2-7).