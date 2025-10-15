G4Media.ro
O anchetă a asociaţiei americane a consumatorilor scoate la iveală că pudrele proteice vândute în SUA conțin concentrații periculoase de plumb

Peste o duzină de pudre proteice testate de asociaţia americană a consumatorilor Consumer Reports conţin cantităţi periculoase sau îngrijorătoare de plumb, potrivit unei anchete publicate marţi de această asociaţie independentă, informează agenția de știiri AFP, citată de Agerpres.

Nivelurile medii de plumb din aceste produse par să se fi agravat faţă de anii precedenţi, subliniază de asemenea Consumer Reports.

Dintre cele 23 de pudre proteice testate, peste două treimi conţineau mai mult plumb într-o singură porţie decât cantitatea considerată sigură pentru ingerare într-o zi (0,5 micrograme), avertizează asociaţia.

Două dintre produsele testate conţin o cantitate de plumb atât de ridicată încât Consumer Reports le recomandă consumatorilor să nu le folosească deloc.

„Descurajăm utilizarea zilnică a majorităţii pudrelor proteice, deoarece multe conţin niveluri ridicate de metale grele şi niciuna nu este necesară pentru a vă atinge obiectivele în materie de proteine”, a indicat Tunde Akinleye, cercetătorul responsabil de anchetă din cadrul Consumer Reports.

Alimentele şi suplimentele bogate în proteine au devenit tot mai populare în industria de wellness în ultimii ani, atât în Statele Unite, cât şi în Europa, mai ales datorită faptului că proteinele sporesc senzaţia de saţietate şi contribuie la evitarea exceselor alimentare.

Ele sunt, de asemenea, utilizate de sportivii care urmăresc creşterea masei musculare.

Totuşi, unii experţi în sănătate avertizează că americanii consumă poate prea multe proteine – sau, cel puţin, că nu este nevoie să adauge grame suplimentare în alimentaţie prin pudre costisitoare, băuturi sau alimente procesate îmbogăţite cu proteine.

