15 miliarde de dolari în bitcoin, captură a Departamentul de Justiţie al SUA / Un conglomerat multinaţional cu sediul în Cambodgia înșela mii de persoane, inclusiv americani

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi confiscarea de bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o amplă schemă de fraudă criptografică de tip ”pig butchering”, operată din Cambodgia, aceasta fiind cea mai mare acţiune de confiscare din istoria DOJ, potrivit procurorilor federali, citaţi de CNBC, transmite News.ro.

”Pig butchering” este o metodă de ”a îngrăşa victima” înainte de a o înşela.

Principalul suspect, Chen Zhi, cunoscut şi sub numele de Vincent, este acuzat că a condus reţeaua frauduloasă, dar se află încă în libertate, a precizat biroul procurorului din districtul estic al statului New York.

Conform rechizitoriului, Zhi este fondatorul şi preşedintele grupului Prince Holding Group, un conglomerat multinaţional cu sediul în Cambodgia, implicat în operarea unor complexe de muncă forţată utilizate pentru fraude financiare online.

”Persoanele ţinute împotriva voinţei lor în aceste companii erau obligate să participe la escrocherii de investiţii în criptomonede, cunoscute sub denumirea de pig butchering, care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite şi din întreaga lume,” se arată în comunicatul oficial al DOJ.

Schema ”pig butchering” implică manipularea psihologică a victimelor prin conversaţii online de durată, menite să câştige încrederea acestora înainte de a le convinge să investească sume mari în platforme false de criptomonede.

Autorităţile americane colaborează cu parteneri internaţionali pentru a-l localiza pe Chen Zhi şi pentru a desfiinţa complet reţeaua de fraudă. Ancheta rămâne în desfăşurare.