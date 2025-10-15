G4Media.ro
Crimă în municipiul Sibiu. Un bărbat și o femeie, suspecți pentru uciderea…

sursa foto: Alba24

Crimă în municipiul Sibiu. Un bărbat și o femeie, suspecți pentru uciderea unui bărbat. Victima a fost găsită parțial îngropată pe un teren viran

Articole15 Oct 0 comentarii

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a anunțat arestarea preventivă a două persoane, un bărbat de 53 de ani și o femeie de 52 de ani, acuzați de omor, după descoperirea unui cadavru de sex masculin, cu identitate necunoscută, într-o zonă cu vegetație din municipiul Sibiu, informează Turnul Sfatului.

Cadavrul, parțial îngropat, a fost găsit pe 25 septembrie 2025, în urma unui apel la 112. Investigarea a relevat faptul că, pe 11 septembrie 2025, cei doi suspecți au lovit repetat bărbatul de 67 de ani, într-o baracă improvizată în care locuiau.

În urma agresiunilor, victima a decedat, iar cadavrul a fost îngropat la aproximativ 200 de metri de baracă.

Procurorul a dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore, iar ulterior a solicitat arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a dispus arestarea preventivă a celor doi suspecți pentru o perioadă de 30 de zile.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

