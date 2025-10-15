Crimă în municipiul Sibiu. Un bărbat și o femeie, suspecți pentru uciderea unui bărbat. Victima a fost găsită parțial îngropată pe un teren viran

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a anunțat arestarea preventivă a două persoane, un bărbat de 53 de ani și o femeie de 52 de ani, acuzați de omor, după descoperirea unui cadavru de sex masculin, cu identitate necunoscută, într-o zonă cu vegetație din municipiul Sibiu, informează Turnul Sfatului.

Cadavrul, parțial îngropat, a fost găsit pe 25 septembrie 2025, în urma unui apel la 112. Investigarea a relevat faptul că, pe 11 septembrie 2025, cei doi suspecți au lovit repetat bărbatul de 67 de ani, într-o baracă improvizată în care locuiau.

În urma agresiunilor, victima a decedat, iar cadavrul a fost îngropat la aproximativ 200 de metri de baracă.

Procurorul a dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore, iar ulterior a solicitat arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a dispus arestarea preventivă a celor doi suspecți pentru o perioadă de 30 de zile.