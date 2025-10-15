A fost străpuns tunelul Mureni de pe calea ferată modernizată Braşov – Sighişoara / Trenurile vor putea circula cu viteza maximă de 160 km/h, după modernizarea liniei

Străpungerea tunelului Mureni, o etapă esenţială în procesul de modernizare a liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, parte a Coridorului Rin-Dunăre, a fost finalizată, a anunţat, miercuri, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A., într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

Tunelul Mureni, situat între halta Mureni şi staţia Vânători, judeţul Mureş, are o lungime totală de 740,44 de metri, fiind alcătuit dintr-o parte naturală de 590 de metri şi două tranşee de acces – de 69,74 de metri, la intrare, respectiv de 80,70 de metri, la ieşire. Odată cu modernizarea liniei, trenurile vor putea circula cu viteza maximă de 160 km/h, transmite Agerpres.

„Este un tunel cu cale dublă, realizat prin Metoda Austriacă Nouă (NATM – New Austrian Tunneling Method), tehnologie care permite controlul permanent al stabilităţii frontului şi al deformării căptuşelii. Lucrările principale finalizate includ: consolidarea terenului prin ancore şi drenaje, excavarea secvenţială, torcretarea frontului, execuţia radierelor şi aplicarea hidroizolaţiei. Etapele următoare vizează turnarea căptuşelii interioare, montarea echipamentelor specifice şi lucrările de finisare. Tunelul respectă cerinţele STI 2008/163/CE privind siguranţa în tunelurile feroviare, fiind dotat cu căi de evacuare laterale, balustrade, iluminat de urgenţă şi căptuşeală rezistentă la incendiu, realizată prin încorporarea fibrelor de polipropilenă”, menţionează compania.

Proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, secţiunea Braşov – Sighişoara, subsecţiunea 3 Caţa-Sighişoara, este implementat de Asocierea RailWorks (Alstom Transport S.A. – lider, Aktor S.A., Arcada Company S.A. şi Euro Construct Trading 98 S.R.L.), sub coordonarea CFR S.A., în calitate de beneficiar.