Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin: ”Aveam o relaţie foarte bună. Probabil încă o mai avem” / Urmează întâlnirea cu Volodimir Zelenski

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte dezamăgit” de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informează Agerpres, care preia DPA.

„Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu şi Vladimir aveam o relaţie foarte bună. Probabil încă o mai avem”, a afirmat Donald Trump marţi seara într-o conferinţă de presă la Casa Albă după întrevederea cu preşedintele Argentinei, Javier Miley. „Nu ştiu de ce el continuă acest război”, a adăugat Trump.

Liderul de la Casa Albă a spus că Putin pur şi simplu nu doreşte să pună capăt conflictului cu Ucraina, care durează de mai bine de trei ani şi jumătate. „Şi cred că asta îl face să arate foarte rău. Ar putea să-i pună capăt. Ar putea să-i pună capăt rapid”, a adăugat preşedintele SUA.

Putin s-a implicat într-un război care trebuia să se încheie „într-o săptămână”, dar care se prelungeşte timp de aproape patru ani, a afirmat preşedintele american. „A pierdut aproximativ 1,5 milioane de soldaţi, iar în ceea ce priveşte numărul de răniţi, numărul de persoane fără braţe, numărul de persoane fără picioare, este un război teribil. Este cea mai gravă pierdere de vieţi omeneşti de la al Doilea Război Mondial încoace”, a declarat Trump, citat de publicaţia The Moscow Times.

Economia Rusiei este în pragul colapsului, după cum o demonstrează cozile lungi de la benzinării, a continuat Trump. „În Rusia, în acest moment, sunt cozi lungi la benzină, vă puteţi imagina? Cine şi-ar fi putut imagina că se va întâmpla asta?”, a lansat retoric el, adăugând că economia rusă „este pe cale de colaps”, conform acestei media independente ruse.

În acelaşi timp, Donald Trump a lăudat Ucraina pentru eforturile de a se apăra împotriva Rusiei.

Trump a confirmat, de asemenea, că Volodimir Zelenski va efectua o vizită vineri la Washington. „El vrea arme. Ar dori să aibă rachete Tomahawk”, a spus Trump.

Liderul de la Casă Albă nu a exclus posibilitatea furnizării de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina. El declarase anterior că doreşte să discute această problemă cu Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni împotriva unei astfel de livrări.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acţiune de până la 2.500 de kilometri şi pot fi echipate, din punct de vedere tehnic, cu focoase nucleare, notează DPA.