VIDEO Cristiano Ronaldo rescrie istoria fotbalului: La 40 de ani, a doborât încă un record mondial
Cristiano Ronaldo continuă să rescrie istoria fotbalului mondial chiar și la 40 de ani. Marți seara, atacantul a bifat o „dublă” contra Ungariei și a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile în calificările pentru Campionatul Mondial de fotbal, cu 41 de reușite
Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator în preliminariile CM de fotbal
În meciul contra Ungariei (încheiat 2-2), Ronaldo și-a pus numele pe tabelă în două rânduri: în minutul 22 a deschis scorul, iar în prelungirile primei reprize a înscris și al doilea gol.
Cele două reușite l-au propulsat pe fostul atacant de la Manchester United, Real Madrid și Juventus pe primul loc într-un clasament istoric: cel al marcatorilor all-time din calificările pentru Cupa Mondială de fotbal.
Cu 41 de goluri, Ronaldo l-a depășit pe Carlos Ruiz, cel care deținea vechiul record. Fostul atacant al Guatemalei marcase 39 de goluri între 1998 și 2016.
Cristiano devine astfel primul jucător din istorie care depășește pragul de 40 de goluri în această fază a competiției.
Alte recorduri impresionante pe care Ronaldo le deține
- Cel mai bun marcator din istoria naționalelor: 145 de reușite pentru Portugalia
- Cel mai bun marcator din Liga Campionilor: 140 de goluri
- Cel mai selecționat jucător din istoria fotbalului internațional: 225
