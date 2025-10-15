G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Cristiano Ronaldo rescrie istoria fotbalului: La 40 de ani, a doborât…

Cristiano Ronaldo, omul record pentru nationala Portugaliei.
Cristiano Ronaldo / Sursa foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

VIDEO Cristiano Ronaldo rescrie istoria fotbalului: La 40 de ani, a doborât încă un record mondial

Sportz15 Oct 0 comentarii

Cristiano Ronaldo continuă să rescrie istoria fotbalului mondial chiar și la 40 de ani. Marți seara, atacantul a bifat o „dublă” contra Ungariei și a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile în calificările pentru Campionatul Mondial de fotbal, cu 41 de reușite

Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator în preliminariile CM de fotbal

În meciul contra Ungariei (încheiat 2-2), Ronaldo și-a pus numele pe tabelă în două rânduri: în minutul 22 a deschis scorul, iar în prelungirile primei reprize a înscris și al doilea gol.

Cele două reușite l-au propulsat pe fostul atacant de la Manchester United, Real Madrid și Juventus pe primul loc într-un clasament istoric: cel al marcatorilor all-time din calificările pentru Cupa Mondială de fotbal.

Cu 41 de goluri, Ronaldo l-a depășit pe Carlos Ruiz, cel care deținea vechiul record. Fostul atacant al Guatemalei marcase 39 de goluri între 1998 și 2016.

Cristiano devine astfel primul jucător din istorie care depășește pragul de 40 de goluri în această fază a competiției.

Alte recorduri impresionante pe care Ronaldo le deține

  • Cel mai bun marcator din istoria naționalelor: 145 de reușite pentru Portugalia
  • Cel mai bun marcator din Liga Campionilor: 140 de goluri
  • Cel mai selecționat jucător din istoria fotbalului internațional: 225

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.