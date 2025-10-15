O delegaţie ucraineană s-a întâlnit în SUA cu producătorii de rachete de croazieră Tomahawk / Președintele american va avea o întrevedere vineri cu Zelenski

O delegaţie de înalţi responsabili ucraineni, aflată în prezent în SUA, a declarat miercuri că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai producătorilor americani de armament, inclusiv cu cei de la Raytheon, societatea care produce rachetele de croazieră Tomahawk pe care Washingtonul ar putea să le livreze Kievului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Vizita acestei delegaţii, condusă de premierul Iulia Sviridenko şi şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, are loc înaintea unei întrevederi prevăzute pentru vineri între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump.

Andrii Iermak a indicat că, împreună cu alţi membri ai delegaţiei, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai companiilor Lockheed Martin şi Raytheon.

„Cooperarea noastră continuă să crească”, a afirmat Iermak pe reţelele de socializare, lăudând avioanele de vânătoare F-16 dezvoltate de SUA şi furnizate Ucrainei de ţările europene anul trecut.

Donald Trump a sugerat duminică că l-ar putea ameninţa pe liderul rus Vladimir Putin cu livrarea de rachete de croazieră Tomahawk Kievului, dacă Rusia nu acceptă să pună capăt războiului pe care l-a declanşat în 2022 în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin avertizase anterior împotriva livrărilor de Tomahawk Ucrainei, afirmând că aceasta va constitui o „nouă escaladare” şi va afecta relaţiile între Washington şi Rusia.

Ucraina aspiră la o cooperare mai aprofundată cu aliaţii săi în materie de fabricare a armelor.

La Washington, premierul ucrainean Iulia Sviridenko s-a întâlnit de asemenea cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, cu care a discutat despre investiţii comune şi probleme de cooperare în sectorul energetic.

De mai multe zile, Ucraina este vizată de noi valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurii sale energetice, ceea ce ameninţă să-i lipsească pe mulţi ucraineni de lumină şi căldură în prag de iarnă.