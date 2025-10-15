Un candidat la alegerile legislative din Irak, ucis în explozia unei bombe amplasate sub maşina sa

Un candidat la viitoarele alegeri legislative din Irak a fost ucis miercuri în provincia Bagdad după ce o bombă care fusese amplasată sub maşina sa a explodat, a declarat o sursă din domeniul securităţii, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„O bombă a explodat sub maşina lui Safaa al-Mashhadani, membru al consiliului regional din Bagdad şi candidat la alegerile parlamentare. Acesta a fost ucis pe loc, iar trei dintre gărzile sale de corp au fost grav rănite”, a declarat sursa sub rezerva anonimatului.

Alegerile legislative sunt programate pentru 11 noiembrie. Safaa al-Mashhadani este primul candidat la aceste alegeri care a fost ucis.

Potrivit sursei citate, atacul a avut loc miercuri dimineaţă la Tarmiyeh, la circa 40 de kilometri nord de capitala Bagdad.

Safaa al-Mashhadani era candidat la alegeri din partea unei coaliţii sunnite conduse de omul de afaceri Khamis al-Khanjar şi de preşedintele parlamentului, Mahmoud al-Mashhadani.

Coaliţia a condamnat atentatul ca fiind o „crimă laşă”, numindu-l „o extindere a abordării de excludere şi de trădare condusă de forţele armate necontrolate şi ale terorismului, care încearcă să reducă la tăcere vocile naţionale libere”.

Parlamentul irakian, format din 329 de membri, este dominat de o coaliţie de partide şiite pro-iraniene.

Alegerile din noiembrie reprezintă cel de-al şaselea scrutin legislativ organizat în Irak de la invazia condusă de SUA în 2003, care a dus la înlăturarea dictatorului Saddam Hussein.

Conform sistemului de împărţire a puterii în vigoare, funcţia de premier, deţinută în prezent de Mohammed Shia al-Soudani, revine în mod tradiţional unui musulman şiit, cea de preşedinte unui kurd, iar cea de preşedinte al Parlamentului unui musulman sunnit.