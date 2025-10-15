Departamentul de Stat al SUA revocă cel puțin șase vize ale unor străini care au sărbătorit public asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pe rețelele de socializare / Persoanele care au rămas fără viză sunt din Argentina, Africa de Sud, Mexic, Brazilia, Germania și Paraguay

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fără să se precizeze cine sunt persoanele, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că „au fost revocate vizele unor străini care au sărbătorit public asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pe rețelele de socializare”. Politico relatează că ar fi vorba de cel puțin șase persoane cărora le-a fost revocată viza. Măsura a stârnit critici din partea susținătorilor libertății de exprimare și a determinat un grup de apărare juridică să ofere asistență gratuită persoanelor afectate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o postare pe X, Departamentul de Stat al SUA a declarat că a luat măsuri împotriva unor persoane din Argentina, Africa de Sud, Mexic, Brazilia, Germania și Paraguay, oferind exemple de postări pe rețelele sociale în care se sărbătorea uciderea lui Kirk în timpul unei dezbateri universitare din Utah, luna trecută.

„Statele Unite nu au nicio obligație de a găzdui străini care doresc moartea americanilor”, a declarat departamentul. „Departamentul de Stat continuă să identifice deținătorii de vize care au sărbătorit asasinarea odioasă a lui Charlie Kirk.”

Departamentul nu a identificat titularii de vize după nume și nu a specificat ce tip de vize au fost revocate.

Revocările au urmat avertismentelor anterioare ale secretarului de stat Marco Rubio, care a declarat că străinii cu vize care au lăudat moartea lui Kirk ar trebui „să se pregătească să fie deportați”. La o zi după împușcarea lui Kirk, secretarul de stat adjunct Christopher Landau a dat instrucțiuni funcționarilor consulari să monitorizeze astfel de comentarii pe rețelele de socializare și să identifice autorii acestora.

La câteva ore după anunț, avocatul specializat în imigrație Eric Lee, cofondator al Consular Accountability Project, a scris pe rețelele de socializare că organizația de apărare juridică va reprezenta pro bono pe oricine a cărui viză a fost refuzată sau revocată din cauza „discursului legat de Charlie Kirk”.

Lee a apărat anterior studenți străini și activiști cărora li s-au revocat vizele din cauza discursurilor politice. El a contestat restricțiile de viză impuse de administrația Trump protestatarilor pro-palestinieni din campusurile universitare.

Fostul consilier al lui Barack Obama, David Axelrod, a criticat acțiunile administrației, scriind pe platforma X: „SUA revocă vizele a 6 străini pentru comentarii posthume batjocoritoare la adresa lui Charlie Kirk – care, în mod ironic, era un autoproclamat campion al libertății de exprimare!”

Kirk a fost o voce politică proeminentă în mișcarea conservatoare. El a fondat „Turning Point USA”, un grup care a mobilizat tinerii alegători în jurul cauzelor de dreapta și a devenit un actor cheie în mișcarea politică a președintelui Donald Trump. Cunoscut pentru dezbaterile sale ideologice polarizante în campusurile universitare, el și-a construit o mare audiență pe rețelele sociale și a dezvoltat legături strânse cu Trump, vicepreședintele JD Vance și alți lideri republicani. El a jucat un rol esențial în realegerea lui Trump, întărind atractivitatea acestuia pentru alegătorii mai tineri.

Kirk a fost împușcat mortal în septembrie, în timp ce vorbea la un eveniment TPUSA la Universitatea Utah Valley, stârnind dezbateri naționale pe tema violenței politice și a libertății de exprimare.

Anunțul Departamentului de Stat a venit la scurt timp după ce Trump i-a acordat postum lui Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a națiunii, în ziua în care acesta ar fi împlinit 32 de ani.