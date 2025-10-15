BREAKING Pentagonul a pregătit planurile pentru transferul de rachete Tomahawk în Ucrainei, e așteptată decizia finală a lui Donald Trump – exclusivitate New York Times

Departamentul Apărării al Statelor Unite (cunoscut ca Pentagon) a pregătit un plan prin care rachete de croazieră Tomahawk ar putea fi vândute sau transferate Ucrainei, însă implementarea depinde de decizia finală a președintelui Donald Trump, a dezvăluuit miercuri The New York Times.

Potrivit publicației, Pentagonul este deja pregătit tehnic pentru operațiune, dar așteaptă aprobarea oficială de la Casa Albă.

Analiști și strategi militari consideră că aceste arme ar putea schimba radical dinamica războiului, dat fiind că rachetele Tomahawk pot lovi ținte importante în interiorul Rusiei. Kremlinul a reacționat virulent în ultimele zile la informația despre posibila livrare de Tomahawk către Ucraina, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov făcând trimitere la o posibilă ripostă nucleară.

Deși inițiativa este considerată o potențială schimbare strategică în sprijinul militar oferit Ucrainei, livrarea rachetelor este complicată de lipsa sistemelor de lansare adecvate în dotarea armatei ucrainene.

Forțele Armate ale Ucrainei nu dispun în prezent de lansatoare navale sau terestre capabile să folosească Tomahawk, iar implementarea sistemului american Typhon, necesar pentru acest tip de armament, ar putea, potrivit Washingtonului, risca o confruntare directă cu Rusia.

Surse citate de The New York Times afirmă că nu se știe încă câte rachete ar putea fi transferate și cum ar urma acestea să fie depozitate sau utilizate. Chiar și în interiorul Pentagonului există opinii conform cărora livrarea Tomahawk-urilor ar avea mai degrabă o valoare simbolică, decât una capabilă să modifice semnificativ echilibrul de forțe de pe front.

Kremlinul a reacționat dur la informațiile privind posibila furnizare a rachetelor americane. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că subiectul „Tomahawk” provoacă „o îngrijorare extremă” și că situația războiului din Ucraina „devine tot mai dramatică”. Moscova a avertizat în repetate rânduri Washingtonul asupra „consecințelor imprevizibile” ale unei eventuale livrări de sisteme cu rază lungă de acțiune către Kiev.

În același timp, Donald Trump încearcă să folosească această chestiune ca instrument diplomatic. Liderul american susține că simpla amenințare cu transferul Tomahawk-urilor ar putea să-l determine pe Vladimir Putin să accepte negocieri de pace.

„Pot să pun presiune asupra ambelor părți pentru a ajunge la pace”, a spus Trump, menționând că intenționează să discute personal cu președintele rus, după ce, potrivit propriei sale declarații, ar fi contribuit la medierea conflictului din Gaza.

Între timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se pregătește intens pentru întâlnirea de vineri cu Donald Trump, la Casa Albă. Discuțiile vor viza în principal livrarea rachetelor Tomahawk și a sistemelor antiaeriene Patriot, dar și modalități de a forța Rusia către negocieri de pace.

Surse apropiate administrației americane au declarat că întâlnirea va fi una „sensibilă și decisivă”, iar Zelenski intenționează să sublinieze nevoia Ucrainei de armament cu rază lungă de acțiune pentru a contracara atacurile rusești.

Trump, care a adoptat o poziție mai rezervată față de sprijinul militar pentru Kiev, consideră că diplomația trebuie să aibă prioritate, dar nu exclude „măsuri de descurajare” în cazul în care Rusia refuză dialogul.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri și pot fi lansate de pe nave sau platforme terestre, fiind printre cele mai versatile arme ale arsenalului american. Transferul lor către Ucraina ar marca o escaladare semnificativă a implicării SUA în conflict, atât militar, cât și politic.

Decizia rămâne pe masa președintelui Donald Trump, care urmează să o anunțe după consultările directe cu Zelenski, mai scrie The New York Times.

O eventuală aprobare ar reprezenta cel mai puternic semnal de sprijin american pentru Ucraina de la începutul războiului, dar și un test major pentru relațiile dintre Washington și Moscova.