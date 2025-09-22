„Duhovnicul lui Putin”, mitropolitul Șevkunov, afirmă că Charlie Kirk a fost un „martir”

Un episcop de rang înalt al Bisericii Ortodoxe Ruse, adesea descris ca sfătuitorul spiritual al președintelui Vladimir Putin, l-a calificat drept “martir” pe activistul conservator american Charlie Kirk și a spus că moartea sa ar putea inspira misionarii ruși, potrivit The Moscow Times.

Mitropolitul Tihon Șevkunov, într-un comentariu publicat pe site-ul ortodox pravoslavie.ru, a numit uciderea lui Kirk „cea mai mare predică a sa și culmea misiunii sale”. El a lăudat credința creștină și principiile conservatoare ale lui Kirk, valori pe care Kremlinul le-a adoptat din ce în ce mai mult ca răspuns la liberalismul occidental.

„În inimile a milioane de aliați și prieteni, martiriul lui Kirk a insuflat o viață nouă și multiplicată cauzei și convingerilor lor”, a scris Șevkunov, recunoscând că americanul era relativ necunoscut în Rusia înainte de moartea sa la începutul acestei luni.

Kirk, un aliat al președintelui american Donald Trump care a fondat organizația conservatoare de tineret Turning Point USA, a fost împușcat mortal în timp ce vorbea într-un campus universitar din Utah, pe 10 septembrie.

Șevkunov a pus în contrast „integritatea și disponibilitatea lui Kirk de a lua în serios tinerii” cu ceea ce el a numit tendința unor misionari ruși de a imita „trucurile în stil occidental” în efortul de a atrage tinerii.

„Nu este un secret că încă nu ne-am eliberat de slăbiciunea cronică de a dori să imităm Occidentul, care, în extremă, se transformă în ceva direct opus Evangheliei”, a scris el.

„Unii misionari ortodocși, conduși fără îndoială de cele mai bune intenții, încearcă să mulțumească pe toată lumea după ce au urmărit predicatorii moderniști occidentali”, a adăugat Șevkunov. „Ei se adaptează gusturilor tinerilor, renunțând la misiunea lor în favoarea glumelor grosolane și a „trucurilor misionare” jucăușe.

Legăturile lui Șevkunov cu Putin au atras atenția încă de la sfârșitul anilor 1990, când viitorul președinte l-a întâlnit la o mănăstire din Moscova frecventată de agenții Serviciului Federal de Securitate (FSB).

El a fost filmat în 2023 însoțindu-l pe Putin într-o vizită surpriză în Crimeea, marcând a noua aniversare a anexării peninsulei de la Ucraina. El a fost numit la conducerea eparhiei din Crimeea mai târziu în acel an.

Kremlinul a declarat că cei doi se cunosc bine.

În România, parlamentarii partidului extremist AUR au cerut în Senat și în Camera Deputaților un moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk. Mai mulți parlamentari, printre care Victoria Stoiciu (PSD) și Cristian Ghinea (USR), au refuzat să se ridice din bănci pentru a-l omagia pe activistul acuzat de opinii radicale.