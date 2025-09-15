Parlamentarii partidului extremist AUR au cerut moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk / Cristian Ghinea (USR) și Victoria Stoiciu (PSD) au refuzat să se ridice din bănci/ Cum și-au motivat gestul cei doi senatori

Parlamentarii partidului extremist AUR au cerut luni în Senat și în Camera Deputaților un moment de reculegere pentru activistul conservator american Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută. Mai mulți parlamentari, printre care Victoria Stoiciu (PSD) și Cristian Ghinea (USR), au refuzat să se ridice din bănci pentru a-l omagia pe activistul acuzat de opinii radicale.

Victoria Stoiciu a declarat pentru G4Media: ”Condamn ferm atacul asupra lui Kirk, la fel ca orice formă de violență politică, dar nu pot să mă ridic pentru a comemora un om care îndemna la rându-i la ură și violență și nici nu pot legitima demersul AUR în eforturile lor de a demoniza stânga”.

Cristian Ghinea (USR) a scris într-o postare pe rețelele sociale: ”Moment ruşinos în Senatul României mai devreme. Ne-am trezit cu o cerere AUR de la tribună, nediscutată cu nimeni, pe ton agresiv. Că a fost erou anti-sexo-marxist. Serios, nu glumesc. Pe principiul că să nu agităm agitații, o majoritate semnificativă s-a ridicat pioasă. Am fost dintre cei care au ales bunul simț și am stat în bancă. Mă voi ridica când avem de condamnat violența. Nu când ne trezim cu eroi şi pioşenie pe model sex-surpriză”.

Ştefan Geamănu, senatorul partidului extremist AUR, le-a cerut colegilor ”să arătăm că România nu se aliniază extremiştilor neo-marxişti şi nu tolerează tăcerea complice în faţa crimei”, potrivit News.ro.

În Camera Deputaților, liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, i-a cerut Gianinei Şerban (AUR) ca atunci când mai vrea să facă astfel de propuneri să anunţe înainte Biroul permanent, pentru că aşa prevede Codul de conduită, transmite StirileProtv.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să aprobe, joi, propunerea facțiunilor politice de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis.

Potrivit Politico, inițiativa a fost propusă inițial de Charlie Weimers, europarlamentar din partea grupului de dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul nostru la libertatea de exprimare nu poate fi înăbușit”, potrivit StirileProtv.

Context

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, un susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump, a fost împuşcat miercuri în gât în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem şi a murit ulterior din cauza rănilor.

Charlie Kirk nu ocupa o funcţie publică în urma unor alegeri, dar a reprezentat o forţă puternică în politica conservatoare la nivel local, conducând organizaţia de tineret Turning Point USA, găzduind un podcast popular şi atrăgând milioane de următori pe reţelele sociale.

Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii, a comunicat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.