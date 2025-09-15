Apropiat al lui Ilan Șor, afaceri controversate în Brașov / Ileana Racheru, expertă în spaţiul ex-sovietic: Vladimir Tonu (Exfactor Grup Construct SRL) apare pe lista neagră a autorităților din Republica Moldova



Zona Aleii Sânzienelor din Brașov a devenit recent tensionată după ce locuitorii s-au unit împotriva unei decizii controversate a primăriei.

Hotărârea propunea construirea unor blocuri de 10 etaje, cu mult peste limita de 4 etaje stabilită anterior. În centrul acestei controverse se află investitorul Vladimir Tonu, originar din Republica Moldova, și firma sa Exfactor Grup Construct SRL.

Ileana Racheru, expertă în spaţiul ex-sovietic și în dezinformare, susține pe pagina sa de Facebook faptul că Tonu este un apropiat al lui Ilan Șor, ”un cunoscut mafiot fugar din Moldova”.

Autoritățile moldovenești l-au plasat pe Vladimir Tonu pe o listă neagră, interzicându-i tranzacțiile financiare, din cauza presupuselor legături cu Ilan Șor. Acesta este acuzat de infracțiuni financiare majore și este cel mai renumit pentru evadarea sa în Rusia, unde continuă să gestioneze activități considerate ilicite.

”Tonu se laudă cu faptul că firma sa a fost desemnată cel mai mare investitor moldovean din România în 2019-2020. Cu toate acestea, nu menționează faptul că SIS (Serviciul de Informații și Securitate) și Comisia pentru Situații Excepționale l-au plasat personal pe V. Tonu și compania Exfactor pe o „listă neagră” a indivizilor și firmelor care nu „vor putea realiza liber diferite tipuri de tranzacții – de la cele bancare, vânzare de acțiuni în firme, cesiuni de drepturi și până la înstrăinarea bunurilor imobile sau mobile.” Interdicția i-a fost aplicată din decembrie 2022, pe motiv că ar fi afiliat cu Ilan Șor (după ce Plahotniuc și Șor au fost plasați pe o listă de sancțiuni de către SUA). Tonu și administratorii Exfactor sunt investigați de procurorii din Republica Moldova pentru evaziune fiscală, spălare de bani (aduși din Rusia) și finanțarea organizației criminale Șor.

Investigația a demarat în septembrie 2024, când Tonu a fost pus și sub urmărire națională în Republica Moldova (potrivit propriilor declarații se află în Germania pentru tratament). De altfel, Exfactor a finanțat în 2019 campania electorală a Partidului Șor cu o sumă ce a depășit plafonul prevăzut de legislație.

Tot Exfactor a preluat mai multe companii și imobile/terenuri care au aparținut lui Plahotniuc și Ilan Șor. Exfactor a fost și compania care a primit un contract pentru modernizarea aeroportului din Chișinău când acesta era controlat de Șor.

Mafiotul Ilan Șor a fugit în Rusia pentru a nu executa o pedeapsă definitivă de 15 ani închisoare pentru fraudă bancară. De la Moscova, acesta coordonează organizația criminală Șor, care se ocupă de destabilizarea Republicii Moldova prin false proteste, o vastă rețea de corupție electorală și „armata digitală a Kremlinului” (conform unei investigații a Ziarului de Gardă, această rețea de dezinformare și spălare a creierelor funcționează în Republica Moldova și România pe platformele de socializare)”, precizează Ileana Racheru.

Recent, Șor a apărut într-o videoconferință în care i-a prezentat lui Vladimir Putin „reușitele” activităților financiare ale companiilor sale A7 și A7A5, care lucrează în parteneriat cu banca PSB (parte a Ministerului Apărării din Rusia).

Potrivit autorităților din Republica Moldova și Marea Britanie, respectivele companii au facilitat transferuri de criptomonede necesare cumpărării de voturi în Republica Moldova în 2024.

În discuțiile cu Putin, Șor s-a lăudat cu realizarea unor transferuri de 75 miliarde euro în 10 luni. Parteneriatul dintre firmele lui Șor și PSB are ca obiectiv ocolirea sancțiunilor internaționale.

”Șor și soția sa, Jasmin (cântăreață celebră în Rusia și spațiul ex-sovietic), au relații de familie și sunt vecini cu Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Gruparea Șor s-a implicat și în alegerile din România, susținându-i pe Călin Georgescu și George Simion. Între campania de manipulare a alegerilor din România pentru Călin Georgescu și George Simion.

Între campania de manipulare a alegerilor din România pentru Călin Georgescu și ce face acum Șor în R. Moldova sunt extrem de multe asemănări.

E puțin probabil ca Șor să nu se fi implicat și în alte acțiuni cu privire la România. Așa cum e puțin probabil ca presa suveranistă din România să o fi promovat-o din întâmplare pe candidata lui Șor la alegerile din R.Moldova – Victoria Furtună.

Îmi e greu să cred că o candidată cu o platforma iredentistă ce vizează teritoriul României este promovată la TV și radio doar pentru informarea publicului din România si R. Moldova. Jurnaliștii suveraniști care au promovat-o nu au spus nimic despre iredentism și legăturile acesteia cu Șor”, mai precizează Ileana Racheru.