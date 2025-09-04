G4Media.ro
Declanșarea grevei generale a sindicaliștilor din administrațiile locale se mută pe 15…

Declanșarea grevei generale a sindicaliștilor din administrațiile locale se mută pe 15 septembrie / Sindicaliștii susțin că în primării se lucrează cu publicul o zi da, o zi nu / Reclamațiile cetățenilor

Declanșarea grevei generale a sindicaliștilor din primării, programată inițial pe 8 septembrie, se mută pe 15 septembrie, data asumată în coaliția de guvernare pentru finalizarea proiectului de lege privind reformele în administrația locală, anunță Sindicatul SCOR.

Tot pe 15 septembrie, sindicaliștii din administrațiile locale anunță că vor protesta împotriva reformei propuse de Guvernul Bolojan. Aceștia vor picheta Ministerul Dezvoltării, apoi vor merge în marș spre Piața Victoriei. Acțiunea se va desfășura între orele 11:00 și 15:00, pe traseul: Ministerul Dezvoltării, Piața Națiunilor Unite, Calea Victoriei, Piața Victoriei (Guvernul României).

„Până la momentul 15 septembrie, în primării va continua să se desfășoare neclintit acțiunea de protest „O zi zboară, O zi nu zboară”, cu următoarea structură:
– Salariații sunt prezenți la lucru regulamentar și își îndeplinesc atribuțiile de serviciu din fișa postului
– Alternativ, o zi din două, nu se desfășoară lucrul cu publicul („Azi NU Zboară”, respectiv „Azi Zboară”)
– În zilele în care NU lucrăm cu publicul, lucrăm cu banii publicului, adică sunt deschise casieriile și se încasează impozitele și taxele locale”, susțin sindicaliștii.

10.000 de angajați din primăriile de comune și orașe protestează împotriva deciziei Guvernului de a tăia 45% din posturi, a declarat marți Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR pentru G4Media. Conform acestuia, angajații din primării își desfășoară activitatea, dar nu lucrează cu publicul:

  • „Este un protest care se desfășoară din 29 august pe termen nedeterminat. Ce ați văzut este o chestie care va continua, o chestie în desfășurare. Sunt 10.000 de persoane la nivel de țară care au semnat și care își desfășoară activitatea, dar nu se lucrează cu publicul, cetățenii au posibilitatea să depună documente prin poștă sau online”, a declarat Puiu. Vezi detalii aici.

G4Media a arătat miercuri cum mai mulți cetățeni, printre care și administratori de firme, reclamă că la sediile primăriilor unde funcționarii protestează împotriva măsurilor de reformă propuse de Guvernul Bolojan nu sunt afișate informații despre program și despre lucrul cu publicul.

Oamenii spun că au nevoie de documente, unele care le folosesc pentru proiecte cu fonduri europene, întârzierea emiterii acestora putând duce la pierderea acestor bani. Situația a fost confirmată în teren de reporteri G4Media, care nu au găsit afișe la sediile primăriilor indicate.

Contactat de G4Media, Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR, susține că ar exista astfel de afișe la cele 700 de primării din țară unde există funcționari care protestează, dar și că programul cu publicul se desfășoară o zi da, o zi nu. Vezi detalii aici. 

