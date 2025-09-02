BREAKING 10.000 de angajați din primării fac grevă împotriva propunerii Guvernului de a tăia 45% din posturi / Angajații își desfășoară activitatea, dar nu lucrează cu publicul

10.000 de angajați din primăriile de comune și orașe protestează împotriva deciziei Guvernului de a tăia 45% din posturi, a declarat Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR pentru G4Media.

Conform acestuia, angajații din primării își desfășoară activitatea, dar nu lucrează cu publicul.

„Este un protest care se desfășoară din 29 august pe termen nedeterminat. Ce ați văzut este o chestie care va continua, o chestie în desfășurare. Sunt 10.000 de persoane la nivel de țară care au semnat și care își desfășoară activitatea, dar nu se lucrează cu publicul, cetățenii au posibilitatea să depună documente prin poștă sau online”, a declarat Puiu.

„Am luat act de amânarea unei decizii în coaliția de guvernare pe proiectul de lege privind administrația publică locală. Nu cunoaștem detaliile deocamdată, dar simplul fapt că PSD nu a putut accepta propunerile dorite de către Guvern ne indică dorința premierului de a impune măsuri excesive, disproporționate și inacceptabile pentru administrația publică a comunelor și orașelor mici. Confruntați cu o asemenea presiune, vom continua acțiunea de protest din primării, până când vom avea o formă rezonabilă și echitabilă a legii”, se arată pe site-ul Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România.

„Așa cum am solicitat încă din 11 august liderilor naționali și locali ai PSD, ca principal partid ca pondere în guvern, soluția morală, democratică și constituțională este ca această lege să fie adoptată prin dezbatere parlamentară și nu prin asumarea răspunderii guvernului. Problemele administrației locale sunt atât de complexe, încât nu pot fi tranșate cu satârul, ca la măcelărie, potrivind arbitrar o halcă de 20, 30 sau 45%, ci prin analiză și evaluare onestă, de către parlamentarii care ne reprezintă din toate județele țării”, se mai precizeazĂ în comunicatul sindicatului.

Reamintim că pachetul privind reforma administrației locale a fost amânat, după ce coaliția nu a căzut de comun acord asupra acestor propuneri susținute de premierul Bolojan.

„Zona de administrație locală e un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială. Iar controlul cheltuielilor de personal e o miză importantă, pentru că dacă nu controlăm cheltuielile inutile riscăm să ne întoarcem anul viitor în situația din acest an.

Pe primele 6 luni ale acestui an, chiar fără creșteri de personal, prin diferite anualizări, cheltuielile de personal au crescut cu 10% față de primele 6 luni ale anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%, potrivit proiectului de buget. Nu s-au desființat nici măcat posturile vacante.

Ori reducem cheltuielile și putem funcționa pe actuala schemă administrativă, sau vom fi forțați să facem o reorganizare administrativă și să desființăm localități care nu își pot susține activitatea”, a declarat Bolojan marți, în conferință de presă. Detalii aici