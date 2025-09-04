„Rezistență împotriva dictaturii”: Bulgarii au protestat la Sofia împotriva procurorului general interimar / Manifestanții, indignați față de corupție și concentrarea puterii politice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bulgarii s-au adunat miercuri seara în centrul Sofiei pentru a-și exprima indignarea față de corupție și concentrarea puterii politice, participând la un protest sub sloganul „Rezistență împotriva dictaturii”, transmite Novinite. Demonstrația, organizată de grupul civic Justiție pentru Toți, a cerut demisia procurorului general interimar Borislav Sarafov, care rămâne în funcție mult peste limita legală de șase luni, precum și îndepărtarea altor oficiali aflați în funcții „interimare”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Protestul a început în fața Palatului Justiției, unde manifestanții au afișat pancarte cu mesaje precum „Democrația este în comă” și „Lupta noastră pentru justiție s-a redus la o plimbare comodă?”. Steaguri bulgare și ale Uniunii Europene au fost fluturate vizibil, iar în mulțime s-au văzut și steaguri ucrainene. Demonstrația s-a transformat apoi într-un marș prin centrul orașului, blocând temporar traficul. Protestatarii au trecut pe lângă Adunarea Națională și s-au oprit în fața sediului Mișcării pentru Drepturi și Libertăți (DPS), recent rebranduită ca DPS-New Beginning, unde au scandat „Peevski – rușine, demisie și închisoare” și „Shishi afară”. Adunarea s-a încheiat cu blocarea Podului Vulturilor (Orlov Most), mai notează sursa citată.

Organizatorii au acuzat instituțiile statului că au fost „capturate” și transformate în instrumente ale unui grup criminal, condus, potrivit lor, de Delyan Peevski și fostul prim-ministru Boyko Borissov, care controlează puterea din umbră, fără a ocupa funcții oficiale în guvern. Conform protestatarilor, influența acestora se menține prin intermediul unui procuror general interimar și al unui președinte interimar al Curții Supreme Administrative, ceea ce ar reprezenta o încălcare flagrantă a Constituției.