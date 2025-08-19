ANALIZĂ Cel mai mare pericol: creșterea extremismului / Cât poate fi crezut Grindeanu că nu va accepta o alianță PSD-AUR la guvernare

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a pronunțat luni, pentru prima dată, asupra unei posibile guvernări alături de AUR. El a dat asigurări că, sub conducerea sa, PSD nu va face alianță cu partidul extremist. În realitate însă, cel mai mare pericol politic al momentului este chiar ascensiunea extremismului, alimentată de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. În sondaje, AUR trece deja de 40% — înainte ca scumpirile să lovească în buzunarele oamenilor.

Pe 13 august, George Simion declara că intrarea AUR la guvernare este “inevitabilă”. El a chemat PSD “să se reîntoarcă la popor” și să accepte o guvernare cu Călin Georgescu premier. La fel de periculoasă ca ascensiunea AUR este însă tentația PSD de a specula valul de nemulțumiri sociale și de a sprijini o moțiune de cenzură deja anunțată de Simion. Un asemenea gest ar bloca reformele, ar sabota pachetul de austeritate și l-ar scoate din joc pe Ilie Bolojan.

Pentru România, un astfel de scenariu ar echivala cu o catastrofă politică și economică.

Grindeanu insistă că actuala coaliție PNL-PSD-USR merge înainte și că PSD rămâne “serios”. Însă în partid există tot mai multe voci care cer ieșirea de la guvernare, în încercarea de a recupera alegătorii atrași de discursul extremist. În teritoriu, baronii PSD sunt în fierbere: dacă fondurile pentru investiții prin Anghel Saligny sau supracontractările din PNRR sunt stopate, își pierd principala resursă de putere.

Mulți dintre ei nu mai văd niciun beneficiu în a rămâne la guvernare.

O criză politică în această toamnă, provocată de o eventuală cădere a Guvernului, ar spulbera încrederea piețelor în România. Țara a evitat la limită retrogradarea în categoria junk — interzisă pentru investițiile străine. O criză acum ar fi o nouă lovitură dură dată economiei de PSD, după ce partidul a lăsat țara cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Din cauza lor, mai ales, Guvernul Bolojan este nevoit azi să taie în carne vie. Iar lui Grindeanu nu i s-ar ierta aruncarea țării, din nou, în haos.

Ca fost premier, știe prea bine cum e să dinamitezi o țară (vezi Ordonanța 13).

În paralel, Grindeanu se pregătește de congresul PSD din toamnă, unde speră să fie ales președinte plin. Șansele îi cresc dacă poate livra rezultate de pe poziția de “broker de putere” și se prăbușesc dacă intră în opoziție, cu un partid în care contestarea internă devine tot mai puternică. Nici liberalii nu au interes să îl slăbească: preferă un lider moderat și vulnerabil precum Grindeanu decât un pesedist radicalizat de tip Titus Corlățean.

Foarte probabil că din acest motiv premierul Ilie Bolojan a făcut deja o serie de concesii PSD, a discutat cu primarii și a pus frână unor măsuri care risca să-i arunce în aer coaliția.

Iar întrebarea-cheie rămâne: de ce ar schimba pesediștii premierul acum, în plină toamnă, și de ce ar prelua pe umeri o guvernare dificilă? De ce să nu îl lase pe Ilie Bolojan să treacă iarna și să se erodeze complet politic, asumându-și măsurile nepopulare care mai urmează?

În consecință, șansele ca PSD să susțină acum o moțiune de cenzură a AUR sunt aproape nule. Dar ecuația se poate schimba rapid dacă AUR continuă să crească în sondaje, valorificând inevitabila revoltă socială pe fondul austerității și al scumpirilor. AUR deja simte că primește vânt în pânze și vorbește de alegeri anticipate. La primăvară, riscul ca PSD să schimbe tactica și să lovească frontal în Guvernul Bolojan devine cât se poate de real.