Din 2027, doar autobuze cu motoare Euro 6 vor mai circula în Brașov, indiferent dacă sunt de stat sau private / Decizia vine după ce parcul auto al municipiului s-a înnoit, în timp ce al ”privaților” a rămas la fel

Asociația de Transport Brașov, în baza mandatului primit pentru actualizarea și aplicarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători la nivelul municipiului Brașov, va organiza astăzi o întâlnire de lucru cu operatorii de trasnport public dedicată prezentării și analizării versiunii de lucru a noului regulament, anunță BizBrașov.

Din 2027, doar autobuze cu motoare Euro 6 vor mai circula în Brașov, indiferent dacă sunt de stat sau private.

„Scopul întâlnirii este de a discuta principalele modificări propuse în noul regulament și de a asigura o înțelegere comună a prevederilor ce urmează a fi aplicate în activitatea de transport regulat special de călători pe raza municipiului Brașov”, a precizat George Cornea, directorul Asociației.

Principala modificare vizează normele de poluare pe care trebuie să le respecte autobuzele care circulă prin municipiul Brașov. Astfel, potrivit propunerii de regulament, pentru anul acesta și anul viitor se vor elibera avize de traseu doar pentru mașini cu normă de poluare minimum Euro 5, însă din 2027, vor mai putea presta astfel de servicii doar operatorii care dețin autobuze cu normă de poluare Euro 6.

Aceste modificări ale regulamentului vin în contextul în care municipalitatea a investit în modernizarea parcului operatorului de transport public RATBV tocmai pentru a deține autovehicule care poluează cât mai puțin, însă diverse firme care prestează curse de navetă pentru firme private, curse județene și interjudețene, ce tranzitează municipiul, utilizează mașini poluante.

