Un condamnat a fost executat prin inhalare de azot în statul american Alabama, o metodă considerată de experții ONU drept o formă de „tortură”

Un bărbat condamnat pentru răpire şi omucidere a fost executat joi în Alabama, în sudul SUA, prin inhalare de azot, metodă comparată de experţi ai Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) cu o formă de „tortură”, au anunţat autorităţile locale, informează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Anthony Boyd fusese condamnat la pedeapsa capitală pentru răpirea şi uciderea în 1993 a lui Gregory Huguley, care fusese ars de viu de cei care îl răpiseră din cauza unei datorii de 200 de dolari într-o afacere legată de trafic de droguri.

Condamnat pe baza unor mărturii ale unui co-acuzat, în absenţa unor dovezi materiale privind prezenţa sa la locul crimei, Anthony Boyd continua să susţină că este nevinovat.

Această execuţie este cea de-a 40-a realizată în SUA de la începutul anului, depăşind cele 39 de execuţii înregistrate în 2013.

Alte şase sunt programate să aibă loc până la sfârşitul acestui an.

Marea majoritate a execuţiilor sunt realizate prin injecţie letală, 33 până acum în 2025 în SUA.

Cinci execuţii au fost realizate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume în Alabama în 2024 şi comparată de experţi ai ONU cu o formă de „tortură”, şi două cu plutonul de execuţie în Carolina de Sud, pentru prima dată în SUA după 2010.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre cele 50 de state americane. Alte trei state, California, Oregon şi Pennsylvania, au instituit un moratoriu asupra execuţiilor în baza unor decizii ale guvernatorilor.

