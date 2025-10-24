G4Media.ro
captură site: https://www.summitultinerilor.ro/

Summitul Tinerilor, ediția 10, organizat la Vaslui între 22 și 26 octombrie, cu 19 ateliere tematice, dezbateri și gală cu tema „Tinerii în centrul democrației”

24 Oct

Peste 300 de tineri din țară sunt așteptați la Summitul Tinerilor X, un eveniment de cinci zile dedicat dialogului, implicării civice și inovației sociale, organizat la Vaslui care este desemnat „Capitala Tineretului din România”.

Cu tema „Încotro?”, ediția aniversară, care marchează 10 ani de existență, invită tinerii să-și definească direcția personală și colectivă într-un context global în continuă schimbare, transmite comunicatul de presă al organizatorilor.

Programul summitului include 19 ateliere tematice, sesiuni de dezbatere, prezentări inspiraționale și oportunități de networking, toate construite în jurul a trei teme centrale: competențe pentru piața muncii, artă și cultură ca mijloc de exprimare și conectare, și starea de bine ca fundament al echilibrului personal și social.

Un moment important al evenimentului, potrivit sursei citate, este seria „Summit Talks”, în care lideri, profesioniști și artiști împărtășesc idei și experiențe, provocând tinerii să gândească critic și să acționeze. Printre invitați se numără András Farkas, cofondator al Grupului PONT, jurnalistul Cătălin Striblea de la Europa FM, Dr. Maria Lup, medic primar, Tudor Ilarian Ogner, manager național ZBOR, și COJO, artist multidisciplinar.

Sâmbătă, 25 octombrie, va avea loc Gala Tineretului din România, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Evenimentul va premia cele mai bune inițiative ale organizațiilor și grupurilor de tineret din țară, sub tema „Tinerii în centrul democrației”.

Summitul Tinerilor X are loc în Vaslui, care este desemnat „Capitala Tineretului din România în 2025”, sub conceptul #întinerEȘTI, coordonat de Federația Tinerilor din Vaslui. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, PONT Group, Banca Comercială Română (BCR), Primăria și Consiliul Local al Municipiului Vaslui, și Consiliul Județean Vaslui.

