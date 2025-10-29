G4Media.ro
Înglodată în datorii, legendara arenă Maracana va fi vândută

Imagine de sus cu legendarul Stadion Maracana din Brazilia, unul dintre cele mai cunoscute din lume. El se găsește în orașul Rio de Janeiro.
Stadionul Maracana / Sursa foto: captură YouTube

Legendarul stadion Maracana va fi scos la vânzare de către Guvernul din Rio de Janeiro, transmite RMC Sport. Decizia a fost luată pentru a evita costurile de întreținere și mai ales pentru a rambursa o parte din datoriile acumulate.

Conform sursei citate, arena a acumulat datorii de aproximativ 1,89 de miliarde de dolari față de guvernul central.

Adunarea Legislativă a Statului Rio de Janeiro a decis că este cazul să facă economii cu stadionul și în același timp să găsească noi surse de finanțare.

În acest sens, legendarul stadion a fost scos la vânzare. Maracana a fost inaugurat în 1950.

„Guvernul investeşte o avere în întreţinerea Maracana, aproximativ 160.000 de euro pe meci”, a justificat preşedintele Alerj, Rodrigo Amorim.

Prin vânzarea directă, municipalitatea vrea să primească undeva la 320 de milioane de euro.

Pe arena din Rio de Janeiro evoluează echipele Fluminense și Flamengo.

În urmă cu 14 ani, omul de afaceri Eike Batista a încercat să cumpere mitica arenă, dar vânzare nu s-a mai realizat în cele din urmă.

În Brazilia această vânzare nu este văzută neapărat cu ochi buni, provocând chiar iritare.

Maracana este o parte importantă din istoria țării, iar fanii nu doresc înstrăinarea arenei.

Vânzarea arenei devine vitală pentru regiune, una care trebuie să își ramburseze datoria în 2026.

Stadionul a găzduit peste 173.000 de fani cu ocazia finalei CM din 1950, una câștigată de Uruguay cu 2-1 împotriva Braziliei.

În ultima perioadă, celebra arenă a găzduit Campionatul Mondial din 2014 și Jocurile Olimpice de vară din 2016.

Pe Maracana vor avea loc opt meciuri contând pentru Cupa Mondială feminină din 2027.

