Petrișor Peiu (AUR): Nu avem cum să nu participăm la alegeri. Chiar îndemnăm pe toți bucureștenii cu drept de vot să meargă la vot, să-și exprime opțiunea / AUR încă nu și-a anunțat candidatul pentru București

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că înțelege „frustrarea” lui Călin Georgescu, dar formațiunea îi îndeamnă pe bucurești să meargă la vot la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

„Înțelegem cu toții frustrarea și neîncrederea pe care domnul Georgescu în legătură cu modul în care instituțiile statului, așa-zisul sistem organizează alegerile. (…). Noi suntem un partid politic care are datoria să reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare. Nu putem să abdicăm de la această datorie”, a afirmat Petrișor Peiu.

Amintim că pro-rusul Călin Georgescu a făcut, duminică seara, un apel la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Petrișor Peiu a spus că AUR nu are cum să nu participe la alegerile din București.

„Nu avem cum să nu participăm la alegeri, ba chiar îndemnăm pe toți bucureștenii cu drept de vot să meargă la vot, să-și exprime opțiunea, pentru că asta înseamnă că participi la democrație. Noi ne angajăm să îi reprezentăm pe toți cei nemulțumiți de prestația partidelor din coaliția de guvernare. (…) Credem că putem să îi reprezentăm cu un alt candidat de primar care să facă mult mai bine ce e de făcut”, a susținut Peiu.

Totuși, partidul extremist AUR nu și-a desemnat încă un candidat pentru Primăria Capitalei. Practic, AUR mai are la dispoziție 9 zile în care să-și desemneze candidatul și să strângă semnăturile pentru depuneera candidaturii.

Calendarul alegerilor din 7 decembrie

Candidaturile pentru Primăria București se depun în perioada 12-17 noiembrie.

Campania electorală începe în 22 noiembrie și se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00.

Candidaturile rămân definitive în data de 23 noiembrie, iar în 2 decembrie sunt tipărite buletinele de vot.

Alegerile au loc în 7 decembrie, într-un singur tur, astfel că va deveni primar candidatul care obține cele mai multe voturi.