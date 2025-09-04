EXCLUSIV Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat pentru azi la ora 13.30 secțiile unite de la ÎCCJ pentru a decide dacă atacă la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu/ UPDATE Reacția ministrului Justiției

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, a declarat pentru G4Media.ro că a convocat pentru azi la 13.30 secțiile unite ale magistraților ÎCCJ pentru a decide dacă atacă la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu.

”Chiar dacă majoritatea judecătorilor ICCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, a declarat Lia Savonea pentru G4Media.ro

UPDATE 9.56 “Este dreptul magistraților ÎCCJ să decidă dacă atacă sau nu la CCR proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu”, a declarat pentru G4Media.ro ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor are şanse să îşi menţină constituţionalitatea, dacă intră în examinarea CCR, subliniind că „magistraţii nu sunt nişte duşmani ai poporului” şi că are speranţa că nu se va ajunge la un „război social”.

„Cred că are şanse de a se menţine constituţionalitatea sa. Examenul de constituţionalitate îl va realiza Curtea Constituţională”, a spus Marinescu, la Parlament.

El a precizat că proiectul respectă nişte repere de constituţionalitate, acestea fiind proporţionalitate între indemnizaţie şi pensia de serviciu, existenţa unei etapizări care să asigure o predictibilitate pentru fiecare generaţie de magistraţi şi condiţia ca magistraţii care sunt pensionabili în momentul de faţă rămân sub legea actuală.

Întrebat în legătură cu faptul că CSM a transmis că nu este de acord cu acest proiect şi de ce nu s-a încercat modificarea lui, Radu Marinescu a spus că au fost discuţii inclusiv cu reprezentanţii magistraţilor, iar preşedintele a moderat una dintre aceste întâlniri.

Guvernul şi-a asumat, luni, răspunderea în Parlament pentru cele cinci proiecte din pachetul doi de reformă, din care face parte şi proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Ce prevede noua lege

Vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%. Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani, potrivit modificărilor legislative prezentate luni de către Guvern în Parlament.

„Vechimea în muncă necesară pensionării va creşte de la 25 de ani, la 35 de ani, aşa cum este cazul pentru ceilalţi cetăţeni. Până acum cuantumul pensiei era de 100% din ultima remuneraţie netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net, pe ultima lună. Chiar şi cu această scădere, pensiile magistraţilor rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independenţa şi respectul de care un magistrat are nevoie conform normelor internaţionale sau constituţiei”, a declarat luni, în Parlament, premierul Ilie Bolojan, citat de Digi24.

Magistrații au declanșat proteste în toată țara

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat vineri că judecătoriile și tribunalele din țară se alătură protestelor anunțate deja de curțile de apel – precum și de procurorii din parchete – împotriva intenției Guvernului de a modifica legea privind pensiile de serviciu, relatează Radio Europa Liberă.

CSM spune că decizia a fost luată de fiecare instanță în parte, în adunări generale ale judecătorilor care au avut loc în perioada 26-27 august 2025

În urma acestora, „tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel”.

E vorba, mai exact, de suspendarea judecării celor mai multe dosare aflate pe rolul acestor instanțe – cu excepția cauzelor urgente, precum propunerile de arestare preventivă sau ordinele de protecție.

În numele judecătoriilor și tribunalelor, CSM spune că judecătorii cer „retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”.