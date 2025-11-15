Răzvan Raț primește funcție la Genoa / Este noul ”consilier sportiv al consiliului de administrație”

Genoa reorganizează echipa de conducere a clubului și îl numește de fostul internaâional român Răzvan Raț în funcția de consilier pe teme sportive al Consiliului de Administrație al clubului, anunță presa italiană. Știrea zilei de astăzi este că Răzvan Rat a fost numit consilier sportiv al consiliului de administrație.

”Genoa CFC are plăcerea să anunțe că Răzvan Raț a fost numit „consilier sportiv al consiliului de administrație” în cadrul procesului de reorganizare a clubului, după sosirea directorului departamentului de fotbal Diego López.

Fost fotbalist internațional cu o carieră distinsă atât la nivel de club, cât și la nivelul echipei naționale a României, Raț a absolvit programele UEFA MIP și CFM.

În noul său rol, el va oferi consultanță pentru a sprijini Consiliul de Administrație al companiei, coordonând și consiliind conducerea și acționarii clubului pentru a alinia strategia sportivă generală”, a anunțat clubul pe pagina de Facebook.