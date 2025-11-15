Rapid se califică în grupele European League la handbal feminic / Jucătoarele au remontat eşecul din tur cu HSG Bensheim

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia HSG Bensheim/Auerbach Flames, scor 32-21 (17-11), în manşa retur din turul 3 al European League, astfel că se califică în grupele competiţiei, transmite News.ro.

În tur, echipa germană s-a impus cu 34-28, dar la general, Rapid are avantaj şi se califică în grupele European League.

Rapid Bucureşti a intrat în competiţie în turul 2, în care a trecut de Hypo Viena (32-24, 30-19).

În turul 3, repartizată direct, evoluează şi Minaur Baia Mare (21-27 cu Horsens în tur), iar vicecampioana Corona Braşov va evolua direct din faza grupelor, meciurile fiind programate între 10 ianuarie – 22 februarie.

Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).