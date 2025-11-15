G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rapid se califică în grupele European League la handbal feminic / Jucătoarele…

Handbal Rapid București
sursa foto: Facebook/ Handbal Rapid București

Rapid se califică în grupele European League la handbal feminic / Jucătoarele au remontat eşecul din tur cu HSG Bensheim

Articole15 Noi 0 comentarii

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia HSG Bensheim/Auerbach Flames, scor 32-21 (17-11), în manşa retur din turul 3 al European League, astfel că se califică în grupele competiţiei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În tur, echipa germană s-a impus cu 34-28, dar la general, Rapid are avantaj şi se califică în grupele European League.

Rapid Bucureşti a intrat în competiţie în turul 2, în care a trecut de Hypo Viena (32-24, 30-19).

În turul 3, repartizată direct, evoluează şi Minaur Baia Mare (21-27 cu Horsens în tur), iar vicecampioana Corona Braşov va evolua direct din faza grupelor, meciurile fiind programate între 10 ianuarie – 22 februarie.

Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

CSM Bucureşti, a doua victorie din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin

Articole, Sportz5 Oct 2025
0 comentarii

Materiale pirotehnice, găsite ascunse în instalaţia sanitară a stadionului din Ploieşti înaintea partidei de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti

Articole27 Sep 2025
0 comentarii

Oţelul Galaţi – Rapid Bucureşti, scor 1-1, în etapa a V-a / Bucureștenii au 11 puncte și se clasează pe locul 2, după Craiova

Articole12 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.