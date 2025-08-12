G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Oţelul Galaţi – Rapid Bucureşti, scor 1-1, în etapa a V-a /…

cfr cluj - rapid
sursa foto: Facebook/CFR Cluj

Oţelul Galaţi – Rapid Bucureşti, scor 1-1, în etapa a V-a / Bucureștenii au 11 puncte și se clasează pe locul 2, după Craiova

Articole12 Aug 0 comentarii

Echipa bucureşteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Superligă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Gălăţenii au ratat prima ocazie importantă prin Ne Lopes, în minutul 13, iar în minutul 30 portarul Stolz a reţinut şutul lui Bană. După trei minute Andrei Ciobanu a deschis scorul, înscriind la colţul lung, şi Oţelul a avut avantaj minim la pauză.

Rapidul a jucat altceva în repriza secundă şi ocaziile au început să curgă încă din minutul 48, când Alex Dobre a trimis puţin pe lângă poarta gazdelor. La faza următoare, Tobias Christensen a şutat bine, dar Dur-Bozoancă a scos in extremis. Tot portarul gălăţean a intervenit în minutul 54, respingând în transversală şutul lui Borza. Alex Dobre a marcat golul egalizator al giuleştenilor, în minutul 60, apoi Baroan nu a găsit poarta, cinci minute mai târziu. Oaspeţii au solicitat penalti în minutul 76, invocând un henţ la Zhelev, dar după verificarea VAR nu s-a dat nimic şi partida de la Galaţi s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Rapid a ajuns la 11 puncte în cinci etape şi este pe locul secund, după Universitatea Craiova (13 puncte). Oţelul a bifat al treilea meci egal şi, cu 6 puncte este pe locul 9,

OŢELUL: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu – Joao Lameira, Joao Paolo, A. Ciobanu (Andrezinho 68) – Patrick Fernandes (Trif 88), Paulinho, Bană. ANTRENOR: Laszlo Balint

RAPID: Stolz – Braun, D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza (El Sawy 90) – K. Keita, Hromada (Gojkovic 39) – Al. Dobre, T. Christensen (Blazek 90), Micovschi (Hazrollaj 46) – Baroan. ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: Kazu 11 / –

Arbitri: Viorel Flueran – Romică Bîrdeş, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Iulian Călin

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool

Articole10 Aug • 691 vizualizări
0 comentarii

Rapid – FC Botoşani 2-1 / Giuleştenii sunt lideri, la golaveraj

Articole5 Aug • 343 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Fanii de la Liverpool, omagiu pentru Diogo Jota la primul meci pe Anfield de la decesul atacantului

Articole, Sportz4 Aug • 377 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.