Sibiul are un nou muzeu, după o investiție de un milion de euro / Immersive Museum Sibiu pune în valoare new media și tehnologia

Immersive Museum Sibiu, cel mai nou muzeu din Sibiu, este deschis începând de sâmbătă publicului larg, după o investiție de un milion de euro, anunță Turnul Sfatului.

”Suntem conștienți că nu avem niciun fel de pedigree, nu avem niciun fel de formare profesională la nivel educațional, să creăm profesioniști, artiști care să creeze artă new-media. Ne-am gândit foarte serios pentru că este un mediu nepropice să te apuci să investești, când nu ai un spațiu dedicat pentru așa ceva, nu ai artiști, nu ai tradiție… practic nu ai nimic care să te îndemne să faci o astfel de investiție majoră. Din acest punct de vedere este o provocare și o viziune”, a declarat pentru Turnul Sfatului Silviu Scrob, managerul Immersive Museum Sibiu.

Immersive Museum Sibiu este dedicat atât familiilor cu copii, cât și turiștilor sau sibienilor curioși să experimenteze un spațiu unic.

Munca la acest proiect local s-a întins pe aproape 9 luni, însemnând atât amenajarea spațiului cât și achiziția și montarea unor echipamente de ultimă generație.

De altfel, Sibiul este cel mai mic oraș din România și poate din Europa (ca populație), care găzduiește un astfel de muzeu inovativ.