Formula 1: Verstappen a câştigat sprintul la Austin şi şi-a mărit avansul faţă de Norris

Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, sâmbătă, cursa sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, punând capăt unei serii de opt curse fără victorie şi mărindu-şi avansul în clasamentul general faţă de Lando Norris (McLaren) la 54 de puncte, relatează Reuters, transmite News.ro.

Carlos Sainz de la Ferrari a terminat al doilea, la 3,882 secunde în spatele lui Verstappen, după ce l-a depăşit pe Norris la începutul ultimului tur pe Circuit of the Americas din Austin, când britanicul a intrat prea adânc în primul viraj.

Victoria a fost prima pentru Verstappen de la sprintul din Austria din iunie şi a însemnat că triplul campion a câştigat toate cele patru sprinturi de 100 km de până acum din acest sezon şi mai are încă două de câştigat.

Victoria a fost prima pentru Verstappen de la sprintul din Austria din iunie şi a însemnat că triplul campion a câştigat toate cele patru sprinturi de 100 km de până acum din acest sezon şi mai are încă două de câştigat.



#F1SPRINT CLASSIFICATION

Make that 4/4 Sprint wins for Verstappen this year

And a double points finish for Haas! #F1 #USGP pic.twitter.com/TzAeQ7X34E

— Formula 1 (@F1) October 19, 2024