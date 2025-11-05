Hat-trick istoric pentru democrați, în SUA: New York, New Jersey și Virginia / „Trump poate fi învins” / Femeile câștigă în două state funcția de guvernator / Reacția președintelui SUA: ”Trump nu a fost pe buletinul de vot”

„Trump nu a fost pe buletinul de vot, iar închiderea guvernului au fost cele două motive pentru care republicanii au pierdut alegerile din această seară, potrivit sondajelor”. Aceasta este reacția președintelui SUA, Donald Trump, pe rețeaua Truth după ce partidul său a pierdut alegerile din trei state, New York, New Jersey și Virginia.

Zohran Mamdani a câștigat, după toate analizele de la această oră, funcția de primar al New York-ului, și a afirmat că victoria sa arată calea către „înfrângerea” lui Donald Trump.

„Dacă cineva poate arăta unei națiuni trădate de Trump cum să-l învingă, acela este orașul care l-a văzut născându-se”, a spus el. „Donald Trump, știu că te uiți, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare”, a adăugat el.

Un prim test amar pentru Donald Trump la un an după victoria sa și înaintea alegerilor intermediare: democrații au înregistrat o triplă victorie istorică în alegerile cheie din 4 noiembrie, impunând tânăra stea în ascensiune a partidului în New York și alegând primele două femei guvernatoare în New Jersey și Virginia, acesta din urmă fiind un stat indecis smuls republicanilor, notează ANSA.

În New York, Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, este primul primar musulman și socialist al orașului, pentru a conduce Big Apple, cea mai mare metropolă din Statele Unite și o icoană a capitalismului în sine. El este, de asemenea, cel mai tânăr primar din istoria de peste un secol a orașului și cel mai „divers”, având origini sud-asiatice: mama sa este indiancă, iar tatăl său este din Uganda, unde s-a născut.

Democrații au demonstrat că poate câștiga chiar și cu candidați moderați, indicând o a doua cale de a recâștiga Casa Albă în 2028. Ca Abigail Spanberger, în vârstă de 46 de ani, fost agent CIA, care a preluat conducerea de la republicani în Virginia, devenind prima femeie guvernator al statului, cu o altă femeie ca adjunctă: Ghazala Hashmi, senatoare de origine indiană, prima musulmană și sud-asiatică care ocupă o funcție publică în statul Old Dominion.

În Virginia, democrații au câștigat și funcția de procuror general: Jay Jones l-a învins pe Jason Miyares, care era susținut de Trump.

Democrații au făcut istorie și prin păstrarea controlului asupra New Jersey, odată cu victoria congresmenului în vârstă de 53 de ani „Mikie” Sherrill, care devine prima femeie guvernator al „Garden State”: căsătorită, mamă a patru copii, cu studii superioare, ea este fost procuror federal și fost ofițer al Marinei, un pilot „top gun” care a pilotat elicoptere în misiuni în Europa și Orientul Mijlociu.

Ea l-a învins pe omul de afaceri italo-american Giacchino Michael „Jack” Ciattarelli, în vârstă de 64 de ani, care a primit sprijinul lui Trump, de partea căruia s-a aliat după ce l-a numit „șarlatan” în 2015.