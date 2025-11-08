Germania va reexamina politicile comerciale față de China, în special cele „relevante pentru securitate”

Guvernul de coaliție al Germaniei intenționează să reexamineze politicile comerciale față de China, inclusiv în ceea ce privește energia, importurile de materii prime și investițiile chineze în infrastructura germană critică, și va înființa un comitet de experți care va raporta parlamentului, transmite Reuters.

Planul vine după o recentă intensificare a tensiunilor comerciale între a doua și a treia economie mondială. Comitetul va examina „relațiile comerciale relevante pentru securitate dintre Germania și China” și va face recomandări guvernului, potrivit unei moțiuni depuse de conservatorii cancelarului Friedrich Merz și partenerii lor de coaliție social-democrați, consultată sâmbătă de Reuters.

Moțiunea va fi probabil adoptată vinerea viitoare, iar comisia – care va fi alcătuită din doisprezece academicieni, asociații industriale, reprezentanți ai sindicatelor și membri ai grupurilor de reflecție – va fi înființată la scurt timp după aceea.

Timp de decenii, Germania a considerat China, un alt exportator important, ca un aliat natural în promovarea unui sistem comercial global deschis, care a contribuit la prosperitatea sectorului manufacturier german. Însă o serie de lovituri recente – printre care restricțiile impuse de China asupra exporturilor de metale rare, care au amenințat să paralizeze industria auto germană, extrem de importantă – au determinat o reevaluare a situației.

Noul comitet va raporta parlamentului de două ori pe an.