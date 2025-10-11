Cod portocaliu de vânt puternic în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, la altitudini de peste 1.800 de metri
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă după-amiaza, avertizări Cod portocaliu de vânt puternic pentru zone din judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, valabile până la ora 20:00, transmite Agerpres.
Potrivit meteorologilor, în zona de munte a celor patru judeţe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 120-140 km/h.
Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.
