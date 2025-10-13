Șefa Secției ATI de la Spitalul de copii „Sf Maria” din Iași, demisă de noul manager interimar / A fost înființată o comisie de cercetare a evenimentelor / Șapte copii internați au murit după ce ar fi fost infectați cu o bacterie

Noul manager al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi, dr. Veronica Leonte, a transmis, luni, că a dispus înlocuirea din funcţie a asistentei-şefe ATI, preluarea atribuţiilor de medic-şef interimar ATI şi implementarea măsurilor şi recomandărilor incluse în Raportul Preliminar trimis de Comisia mixtă de control a Ministerului Sănătăţii, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă care poartă semnătura dr. Veronica Leonte, noua conducere a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi a decis „constituirea unei comisii de cercetare a evenimentelor”.

Decizia a fost luată după ce în luna septembrie şapte copii cu vârste de până la 15 ani au murit din cauza infecţiei cu bacteria Serratia Marcescens.

Conform comunicatului remis de noua conducere a Spitalului pentru Copii din Iaşi, această comisie a fost constituită „în acord cu analiza Raportului Preliminar trimis de Comisia mixtă de control a Ministerului Sănătăţii (…) pentru a identifica toate cauzele şi persoanele responsabile”.

„Cei găsiţi vinovaţi de abateri grave vor fi trimişi în Comisia de Disciplină, şi se vor lua măsuri în acord cu Regulamentul de ordine interioară şi legislaţia în vigoare”, a transmis noul manager al Spitalului „Sf. Maria” Iaşi, prin intermediul comunicatului de presă.

Ca măsură imediată, menţionează sursa citată, „conducerea actuală a demarat conform legislaţiei în vigoare procedurile privind înlocuirea din funcţie a asistentei-şefe ATI, preluarea atribuţiilor de coordonare a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM) de alt medic din serviciu, până la organizarea concursului; preluarea atribuţiilor de medic-şef interimar ATI de dr. Valentin Olaru, până la organizarea concursului conform normelor ce vor intra in vigoare”.

„Am dispus implementarea măsurilor şi recomandărilor incluse în Raportul Preliminar al Corpului de Control al MS. Totodată, se aşteaptă Raportul final al Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii, în baza căruia vor fi implementate măsuri suplimentare. Au fost deja demarate măsuri urgente pentru remedierea deficienţelor şi creşterea siguranţei pacienţilor: Actualizarea tuturor protocoalelor de igienă, sterilizare, curăţenie, manipulare de materiale sterile şi echipare a personalului; instruirea repetată şi regulată a personalului medical şi auxiliar privind igiena mâinilor, echiparea corectă şi manipularea materialelor sterile; monitorizarea permanentă a stocurilor de dezinfectanţi, echipamente de protecţie şi materiale sterile, pentru a asigura calitatea şi valabilitatea acestora”, se menţionează în comunicatul remis presei.

De asemenea, noua conducere a dispus şi efectuarea unui control şi monitorizare permanentă: supraveghere microbiologică internă cu prelevări regulate de probe din apă, suprafeţe, aer şi de pe tegumentele personalului.

Totodată a fost introdusă obligaţia de raportare imediată la apariţia primelor cazuri suspecte, fără întârziere, de către medici curanţi şi SPIAAM cu stabilirea măsurilor clare în acord cu ordinul 1101/2016, precum şi protocoale clare de izolare a pacienţilor infectaţi şi a zonelor „Restricţionarea accesului vizitatorilor şi a personalului non-esenţial”.

Noul manager al Spitalului „Sf Maria” a dispus şi verificarea completă a instalaţiilor sanitare, alimentării cu apă, conform unui program bine stabilit, în secţia ATI şi in zonele cu risc. O altă verificare vizează ventilaţia canalizării, pentru a elimina posibile surse de contaminare.

„Vom solicita audituri interne şi externe periodice (DSP, Ministerul Sănătăţii), cu transparenţă totală privind rezultatele. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria” Iaşi dispune de specialişti de înaltă competenţă şi aparatură medicală de ultimă generaţie, fiind cel mai performant spital pediatric din Regiunea de Nord-Est a României. Prin măsurile ferme luate până la această dată şi prin cele care vor urma, ne dorim să recâştigăm încrederea pacienţilor, a părinţilor şi a comunităţii, demonstrând că siguranţa copilului rămâne prioritatea noastră absolută”, se menţionează în documentul de presă.

Reamintim că în luna septembrie, pe parcursul a câtorva zile, şapte copii cu vârste de până la 15 ani, care erau internaţi în ATI de la Spitalul „Sf. Maria” au murit infectaţi fiind cu bacteria Serratia.

În timpul unei vizite făcute la unitatea medicală, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a depistat o serie de nereguli, unele dintre acestea privind personalul medical.

Potrivit unui document prezentat de ministrul Sănătăţii într-o conferinţă de presă organizată pe 2 octombrie, la Bucureşti, la Spitalul „Sf Maria” din Iaşi nu se respectă normele de amplasare a paturilor în saloane, aparatura şi echipamentele medicale sunt depozitate pe holurile de acces de la nivelul secţiei ATI, materialele sanitare de unică folosinţă sunt depozitate necorespunzător, pe secţia de ATI, etaj 3, nu exista circuite funcţionale iar saloanele/rezervele pacienţilor nu sunt dotate cu lavoare cu apă curentă.

Acelaşi document prezentat de ministrul Sănătăţii arată lipsa boxelor pentru colectarea lenjeriei murdare, a deşeurilor, cabinet pentru consult preanestezic şi terapia durerii, post de supraveghere, sistem de acces controlat în secţia ATI, vestiar-filtru pentru personal, filtru de acces pentru pacienţi şi vizitatori sunt alte nereguli menţionate în document.

„Au fost identificate materiale sanitare de protecţie sterile depăşite ca termen de valabilitate (…). La data controlului, la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosinţă depozitate necorespunzător, şi anume pe pervazul geamurilor. Din verificările efectuate, în secţia de ATI, etajul 3, nu există circuite funcţionale şi vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secţia ATI de acolo. Rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curăţare şi dezinfectare a mâinilor. Pe scurt, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienţi, pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, locuri dedicate pentru ca aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie. Acestea au rolul lor, de a limita răspândirea germenilor patogeni”, a afirmat ministrul Rogobete în conferinţa de presă susţinută pe 2 octombrie, la Bucureşti.