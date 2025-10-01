Ministrul Sănătăţii nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde șapte copii au murit în urma unor posibile infecții nosocomiale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, transmite Agerpres.

„Pe lângă sancţiunile pe care le-am impus deja, în cadrul DSP Iaşi, de exemplu, sau în cadrul unităţii sanitare, nu exclud noi demiteri”, a declarat ministrul, la finalul unei vizite efectuate la Spitalul de Pediatrie din Piteşti.

El a adăugat că raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat, întocmit în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”, va fi finalizat „cel mai probabil” în cursul zilei de miercuri, când ar urma să facă publice şi primele concluzii.

Alexandru Rogobete a vizitat, miercuri, Spitalul de Pediatrie din Piteşti, declarându-se mulţumit de calitatea serviciilor medicale oferite şi de investiţiile realizate în unitatea medicală.

„Discutăm aici de un spital de pediatrie care la finalul anului rămâne cu fonduri, excedent bugetar, ceea ce arată un management excepţional şi o utilizare corectă atât a resurselor umane, cât şi a resurselor financiare”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Şase copii care au fost internaţi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi.

Ministrul Sănătăţii anunţa, pe 29 septembrie, măsuri „ferme şi concrete” pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor şi reacţia întârziată a instituţiilor.

„Am dispus demiterea conducerii DSP Iaşi şi am solicitat preşedintelui CJ Iaşi schimbarea managerului spitalului, din cauza reacţiei întârziate şi a lipsei grave de coordonare administrative şi procedurale”, a scris ministrul pe Facebook.