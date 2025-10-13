Riscul de recidivă a unui tip de cancer de sânge ar putea fi prezis prin teste genetice, potrivit unui nou studiu

O combinaţie de teste genetice ar putea ajuta la identificarea cu precizie a riscului de recidivă a unui cancer hematologic „foarte complex”, relatează luni agenția de știri DPA/PA Media, citată de Agerpres.

Metoda detectează „riscurile ascunse” pe care testele tradiţionale le pot omite şi ar putea fi benefică pentru mii de persoane din Regatul Unit, care suferă de mielom multiplu, au afirmat cercetătorii britanici.

Mielomul multiplu apare atunci când măduva osoasă produce celule albe anormale, cunoscute sub numele de celule plasmatice, provocând simptome precum dureri osoase, dureri de cap şi slăbiciune musculară.

Această boală afectează aproximativ 33.000 de persoane în Regatul Unit, cu aproximativ 6.300 de cazuri noi în fiecare an.

Boala este considerată incurabilă şi, cu toate că există tratamente care duc la remisia cancerului, mulţi pacienţi se confruntă cu recidiva, de obicei în termen de 18 luni.

Cercetătorii de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra sugerează că punerea la dispoziţia pacienţilor a testelor ADN tradiţionale alături de noile teste de expresie genică a ARN-ului ar putea ajuta la detectarea pacienţilor cu risc de recidivă precoce.

Profilarea ADN este utilizată în prezent în centrele oncologice specializate şi în studiile clinice. Aceasta caută mutaţii genetice în celulele mielomului, care pot influenţa nivelul de agresivitate al bolii.

Între timp, noile teste de expresie genică verifică nivelul de activitate al anumitor gene în celulele canceroase prin măsurarea ARN-ului, un tip de moleculă care transmite instrucţiuni de la ADN pentru a produce proteine.

Ambele teste sunt efectuate, de obicei, pe probe de măduvă osoasă.

Martin Kaiser, profesor de hematologie moleculară la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra şi consultant în hematologie la The Royal Marsden NHS Foundation Trust, a declarat: „Mielomul multiplu este o boală foarte complexă. În timp ce tratamentele actuale pot da rezultate foarte bune la mulţi pacienţi, alţii nu răspund bine la tratament şi pot recidiva prematur. Unii pacienţi recidivează devreme după tratament, chiar dacă nu au prezentat semne cunoscute de risc ridicat la momentul diagnosticării”.

Cercetarea, publicată în revista ştiinţifică Blood, a analizat datele a 135 de pacienţi care au participat la studiul clinic MyelomaXI. Toţi au urmat acelaşi tratament, împreună cu teste genetice detaliate.

Pacienţii au fost monitorizaţi timp de şapte ani, iar cancerul a reapărut la 18,5% dintre ei în termen de 18 luni de la transplantul de celule stem. Cercetătorii sugerează că prin combinarea celor două teste genetice ar putea fi identificate recidivele precoce în proporţie de 84%.

„Constatările noastre arată că testele bazate pe ARN pot descoperi riscuri ascunse în mielomul multiplu, pe care testele ADN nu le detectează”, a precizat profesorul.

„Prin combinarea profilării ADN cu testele bazate pe ARN, am putea schimba modul în care diagnosticăm şi tratăm boala, permiţându-ne să personalizăm îngrijirea şi să intervenim mai devreme în cazul pacienţilor cu risc maxim”, a precizat Kaiser.

Potrivit estimărilor profesorului Kristian Helin, director executiv al Institutului de Cercetare a Cancerului din Londra, recidiva precoce „afectează mii” de pacienţi din Marea Britanie. „Această descoperire interesantă reprezintă un progres major în capacitatea noastră de a identifica şi trata mai eficient mielomul multiplu cu risc ridicat”, a spus el.

„Prin combinarea testelor ADN şi ARN, cercetătorii noştri au creat o metodă mult mai precisă de predicţie a recidivei precoce în această boală, care afectează mii de persoane în Marea Britanie şi multe altele la nivel global”, a adăugat Helin.

„Identificarea mai timpurie şi mai sigură a pacienţilor cu risc ridicat permite medicilor să adapteze planurile de tratament încă de la început, cu potenţialul de a îmbunătăţi atât supravieţuirea, cât şi calitatea vieţii. De asemenea, permite o utilizare mai eficientă a resurselor medicale, asigurându-se că pacienţii potriviţi primesc tratamentele potrivite la momentul potrivit”, a spus el.

Din 2026, spitalul Royal Marsden din Londra va oferi în premieră în Marea Britanie un test de profilare a expresiei genice pentru pacienţii cu mielom multiplu. Se speră că acest lucru va permite medicilor să înţeleagă mai bine comportamentul celulelor canceroase înainte de a planifica tratamentul.